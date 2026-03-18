"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması devrede! Bakan Yumaklı: Vatandaşlar aktif rol üstlenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini bildirerek, "'Güvenilir Gıda' mobil uygulamamızla, toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları 'çek-gönder' ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine anında ulaşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada temel görevlerinin güvenilir gıdanın her bir vatandaşın sofrasına eksiksiz ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Güvenilir gıdayı sadece bir denetim faaliyeti olarak değil, devletin millete olan milli bir sorumluluğu ve halk sağlığının sarsılmaz bir güvencesi olarak gördüklerini belirten Yumaklı, “Bu vizyonu hayata geçirirken, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dijitalleşen Türkiye' hedefi uyarınca üç ana temel üzerinde yükseliyoruz: Sahadaki gücümüzü modern teknolojilerle birleştiriyor, denetim sonuçlarımızı halkımızla anlık paylaşarak tam bir şeffaflık sergiliyoruz” diye konuştu.

“DOĞRUDAN BİZE İLETİN”

“Güvenilir Gıda” mobil uygulamasına ilişkin Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“Güvenilir gıdada dijital devrimimizin en stratejik adımını attık. 'Türkiye Yüzyılı'nın teknolojik mührü olan Güvenilir Gıda Mobil Uygulamamız ile tüm bürokratik işlemleri rafa kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızı uygulamayı kullanarak denetim gücümüze güç katmaya davet ediyoruz. 'Denetim Elinde' mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkanı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve 'Çek-Gönder' kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacaktır.”

“DEVLETİN DENETİM GÜCÜ VE MİLLETİN YÜKSEK BİLİNCİ BİRLEŞTİĞİNDE…”

Bakan Yumaklı, uygulamanın en vurucu noktalarından birisinin de İşletme Denetim Sorgulama ekranı olduğuna dikkati çekerek, “Artık bir restorana veya markete girmeden önce 'Burası en son ne zaman denetlendi?' diye sormanıza gerek kalmadı. Cebinizdeki bu teknolojik güçle, işletmenin siciline ve denetim geçmişine tek dokunuşla ulaşabileceksiniz. Sosyal medyadaki kirli bilgilerin aksine; taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren tüm listelere, yani devletimizin onayladığı en doğru verilere yine bu tek ekrandan erişeceksiniz. Şeffaf Takip Sistemimizle, yaptığınız başvurunun hangi aşamada olduğunu, ekiplerimizin o işletmeye hangi yaptırımı uyguladığını adım adım izleyebileceksiniz” ifadelerini kullandı.

Uygulama sayesinde vatandaşların denetim sürecinin en aktif ve en güçlü paydaşı olacağını bildiren Yumaklı, devletin denetim gücü ve milletin yüksek bilinci birleştiğinde aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını dile getirdi.