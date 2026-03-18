Gündem
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten, Özgür Özel'in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten, Özgür Özel'in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Lideri Özgür Özel’in mal varlığıyla ilgili iftiralarına ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve belgelerin sahte olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Lideri Özgür Özel’in mal varlığıyla ilgili iftiralarına karşı yasal süreci başlatacağını belirterek “Özgür Özel'in birinci amacı Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek. İkincisi ise Muhittin Böcek davasındaki bazı iddiaların üzerini örtmek.” dedi.

“O BELGELER KESİNLİKLE SAHTE VE DÜZMECE BELGELER”

Bakan Akın Gürlek, CHP Lideri Özgür Özel’in hakkında ortaya attığı mal varlığı iftiralarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. “O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler.” diyen Bakan Gürlek, belgelere dayanak olarak gösterilen “ID” numaralarında da Akın Gürlek yazmadığını belirtti.

 

AMACI ASRIN YOLSUZLUK DAVASINI PERDELEMEK

CHP Lideri Özgür Özel’in amacının “Asrın Yolsuzluk Davasını” perdelemek olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti: “Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası.”

“ÜZERİME KAYITLI 4 TAŞINMAZ VAR”

Bakan Gürlek, kendi üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu, taşınmazların değerinin de belli olduğunu anlatan Bakan Gürlek, “Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak.” dedi.

“LÜKSEMBURG’A HİÇ GİTMEDİM”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin olarak hayatında Lüksemburg’a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını ifade etti.

“İDDİALARI ORTAYA ATANLAR İSPAT EDEMEMESİ HALİNDE MÜFTERİDİR”

Bakan Gürlek, bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, söz konusu iddiaları ortaya atanların bunu ispat edememesi halinde iftira (müfterilik) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

