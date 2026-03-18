  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seçim sürecine Siyonist Sabotaj! Haaretz gazetesi ifşa etti: Netanyahu’dan kendi halkına demokrasi darbesi İsrail medyası: 'İran İsrail'in stratejik yıkımını başlattı!' Siyonist alçaklıkta son perde: Nükleer tesis vuruldu Küresel enerji savaşlarında Ceyhan Hamlesi: Petrolde kritik saatler Savaşı Türkiye durdurur: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sağduyu dersi Laricani'nin öldürülmesi sonrası İran ordusundan 'intikam' mesajı Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi' Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor Körfez ülkeleri, İran'a yönelik askeri baskının devam etmesini istedi! Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...'
Gündem İmamoğlu ve saz arkadaşları hesap veriyor! Yolsuzluk davasında mağduriyet şovu tutmadı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşları hesap veriyor! Yolsuzluk davasında mağduriyet şovu tutmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İmamoğlu ve saz arkadaşları hesap veriyor! Yolsuzluk davasında mağduriyet şovu tutmadı

İBB’yi 161 milyar lira zarara uğratan "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının 7’nci duruşmasında, köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu yine mağduriyet edebiyatına sarıldı. Yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu, mahkeme salonunda "asimetrik kısıtlama" bahanesiyle şov yaparken, CHP’li zihniyetin belediye kaynaklarını nasıl talan ettiği iddianamedeki somut delillerle bir kez daha yüzüne çarpıldı.

İstanbul’un kaynaklarını CHP’li yandaşlara ve şahsi ikbaline peşkeş çekmekle suçlanan Ekrem İmamoğlu ve "saz arkadaşları", Silivri’deki hesap verme gününde yine pişkinlik rekoru kırdı. 107 tutuklu sanığın yargılandığı dev yolsuzluk davasında ikinci kez kürsüye çıkan İmamoğlu, savunma yapmak yerine mahkemenin aldığı güvenlik tedbirlerini hedef alarak yargıyı baskı altına almaya çalıştı. "Bu insanlar çete değil" diyerek yolsuzluk şebekesini aklamaya çalışan İmamoğlu’nun, İBB’nin kasasından çıkan milyarların "adaylık finansmanı" olarak kullanıldığına dair belgeler karşısındaki çaresizliği gözlerden kaçmadı. HTS kayıtları, rüşvet mesajları ve gizli tanık beyanlarıyla örülen "avane ağı" deşifre oldukça, CHP’li yönetimin mahkeme salonunu siyasi bir tiyatro sahnesine çevirme çabası, adalet duvarına tosladı.

"İmamoğlu Suç Örgütü" davasında yargılamanın 7’nci günü, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonundaki "kısıtlama" çıkışıyla başladı. Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada söz alan İmamoğlu, tutuklu sanıklara getirilen 3 avukat sınırı ve ziyaretçi yasaklarını hedef aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın 7'nci duruşması başladı. Ekrem İmamoğlu, 107 tutukluya 3 avukat sınırı ile aile ve izleyici kısıtlaması üzerinden yine şov yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Dün davanın 6'ncı duruşması görüldü.  Davada şu ana kadar toplam 8 sanık savunma yaptı.

Davanın 7'nci duruşması bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülüyor.

EKREM İMAMOĞLU İKİNCİ KEZ KÜRSÜDE

Ekrem İmamoğlu yargılandığı davada ikinci kez söz aldı. Mahkemenin 107 tutukluya 3 avukat sınırı ile aile ve izleyici kısıtlamasına İmamoğlu, mahkemede yeni bir tiyatro oynadı.  

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen dava için güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.

DÜN NELER OLDU?

Duruşmanın 6'ncı gününde Ağaç A.Ş. çalışanları ve bazı iş insanlarının savunmaları alındı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ağaç A.Ş.'nin Satın Alma Müdürü Ümit Polar, çapraz sorguya alındı. Sorgunun ardından yeniden söz alan Polat, tutuklandığından beri zor durumda olduğunu söyledi.

Sonrasında Ağaç A.Ş.'nin Satın Alma Şefi Fatih Yağcı'nın savunmasına geçildi. Sanık Yağcı, iddianamede yer alan Gürgen kod adlı gizli tanığın kendisiyle ilgili ifadelerinin asılsız olduğunu öne sürdü.

Tutuklu iş insanları Ali Üner ile Enver Şiroğlu da hakkındaki suçlamaları reddetti.

MAHKEMEDEN YENİ TEDBİR KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı aldı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebiliyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23