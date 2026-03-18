Anfield’da tarih yazma zamanı! "Aslan" İngiliz devini evinde titretmeye gidiyor!

Liverpool – Galatasaray Maçına Doğru | Muhtemel 11’ler belli oldu

Liverpool ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11’ler burada.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz devi Liverpool, TSİ 23.00’te başlayacak mücadelede temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek.

Anfield’da oynanacak maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Geçtiğimiz hafta Rams Park’ta Galatasaray, güçlü rakibini Mario Lemina’nın golüyle 1-0 mağlup etmiş ve avantajı yakalamıştı.

Sarı-kırmızılılar, her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale yükselen taraf olacak. İngiliz ekibi tek farklı galip gelmesi durumunda karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak, 2 ve üzeri farkla kazanması hâlinde ise adını son 8 takım arasına yazdıracak.