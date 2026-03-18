SON DAKİKA
Seçim sürecine Siyonist Sabotaj! Haaretz gazetesi ifşa etti: Netanyahu’dan kendi halkına demokrasi darbesi İsrail medyası: 'İran İsrail'in stratejik yıkımını başlattı!' Siyonist alçaklıkta son perde: Nükleer tesis vuruldu Küresel enerji savaşlarında Ceyhan Hamlesi: Petrolde kritik saatler Savaşı Türkiye durdurur: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sağduyu dersi Laricani'nin öldürülmesi sonrası İran ordusundan 'intikam' mesajı Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi' Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor Körfez ülkeleri, İran'a yönelik askeri baskının devam etmesini istedi! Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...'
Gündem
Moskova’dan Tahran’a İstihbarat Kalkanı: Rusya ve İran Hattında Kritik İş Birliği

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Moskova’dan Tahran’a İstihbarat Kalkanı: Rusya ve İran Hattında Kritik İş Birliği

Batı merkezli medya kuruluşlarının iddiaları, Orta Doğu ve Ukrayna denkleminde kartların yeniden karıldığını gözler önüne seriyor. Rusya’nın, müttefiki İran’a ABD hedeflerine yönelik kritik istihbarat ve teknoloji desteği sağladığı öne sürülürken, bu durum küresel güç savaşlarında yeni bir safhaya geçildiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

The Wall Street Journal ve The Washington Post gibi gazetelerin haberlerine göre Moskova; Tahran yönetimine, bölgedeki ABD güçlerinin konumları ve Washington’un müttefiklerine ait stratejik noktalar hakkında anlık uydu görüntüleri sağlıyor.

 

Uydu Görüntüleri ve İHA Teknolojisi Masada

Haberin detaylarında, Rusya’nın Ukrayna sahasında edindiği İHA tecrübesini de İran’la paylaştığı, özellikle "Şahid" tipi dronların hedef isabetini artıracak teknik bileşenlerin sevkiyatının yapıldığı iddia ediliyor.

"Biz Ukrayna'ya Yapıyorsak Onlar da Yapıyor"

Konuya ilişkin en çarpıcı değerlendirme ise ABD saflarından geldi. Eski Başkan Donald Trump, Fox News’e verdiği mülakatta Moskova’nın Tahran’a verdiği desteği bir nevi "misilleme" olarak niteledi. Trump, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Bence Putin onlara biraz yardım ediyor olabilir. Muhtemelen bizim Ukrayna’ya yardım ettiğimizi düşünüyor. Onlar bunu yapıyor, biz de yapıyoruz."

Öte yandan, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Rusya’nın bu tür bir istihbarat paylaşımı yapmadığına dair güvence verdiğini belirtmesi, Washington koridorlarındaki kafa karışıklığını ve diplomasi trafiğini gözler önüne seriyor.

Stratejik Ortaklık Derinleşiyor

Rusya’nın Ukrayna operasyonları sonrası Batı’nın ambargolarıyla karşılaşması, Moskova ve Tahran arasındaki savunma sanayii iş birliğini en üst seviyeye taşıdı. Uzmanlar, Rusya’nın son yıllarda artırdığı uydu kapasitesinin İran için paha biçilemez bir veri kaynağı olduğunu belirtirken; iki ülke arasındaki bu "teknoloji ve veri" takasının, bölgedeki ABD hegemonyasına karşı stratejik bir baraj oluşturduğu ifade ediliyor.

Rusya'dan "felaket" uyarısı! Moskova silahları susturma çağrısını yineledi: "Diplomasiye dönün!"

İran'ın yeni lideri Hamaney Rusya'da mı? Flaş açıklama

Rusya topraklarını büyüttü

Abdullah

İranın liderleri sürekli öldüğüne göre Rusya İran'a değil de ABD'ye istihbarat sağlıyor herhalde.
