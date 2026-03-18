Moskova’dan Tahran’a İstihbarat Kalkanı: Rusya ve İran Hattında Kritik İş Birliği

The Wall Street Journal ve The Washington Post gibi gazetelerin haberlerine göre Moskova; Tahran yönetimine, bölgedeki ABD güçlerinin konumları ve Washington’un müttefiklerine ait stratejik noktalar hakkında anlık uydu görüntüleri sağlıyor.

Uydu Görüntüleri ve İHA Teknolojisi Masada

Haberin detaylarında, Rusya’nın Ukrayna sahasında edindiği İHA tecrübesini de İran’la paylaştığı, özellikle "Şahid" tipi dronların hedef isabetini artıracak teknik bileşenlerin sevkiyatının yapıldığı iddia ediliyor.

"Biz Ukrayna'ya Yapıyorsak Onlar da Yapıyor"

Konuya ilişkin en çarpıcı değerlendirme ise ABD saflarından geldi. Eski Başkan Donald Trump, Fox News’e verdiği mülakatta Moskova’nın Tahran’a verdiği desteği bir nevi "misilleme" olarak niteledi. Trump, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Bence Putin onlara biraz yardım ediyor olabilir. Muhtemelen bizim Ukrayna’ya yardım ettiğimizi düşünüyor. Onlar bunu yapıyor, biz de yapıyoruz."

Öte yandan, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Rusya’nın bu tür bir istihbarat paylaşımı yapmadığına dair güvence verdiğini belirtmesi, Washington koridorlarındaki kafa karışıklığını ve diplomasi trafiğini gözler önüne seriyor.

Stratejik Ortaklık Derinleşiyor

Rusya’nın Ukrayna operasyonları sonrası Batı’nın ambargolarıyla karşılaşması, Moskova ve Tahran arasındaki savunma sanayii iş birliğini en üst seviyeye taşıdı. Uzmanlar, Rusya’nın son yıllarda artırdığı uydu kapasitesinin İran için paha biçilemez bir veri kaynağı olduğunu belirtirken; iki ülke arasındaki bu "teknoloji ve veri" takasının, bölgedeki ABD hegemonyasına karşı stratejik bir baraj oluşturduğu ifade ediliyor.