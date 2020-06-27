Uzmanından "Sarıkamış'ta çöpe dadanan bozayılara yaklaşmayın" uyarısı

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, hazır besin buldukları için ilçe merkezindeki çöp konteynerlerine dadandı.

Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, son günlerde bozayılar başta olmak üzere, bazı yabani hayvanlar mahallerdeki çöp konteynerlerine geliyor. Zaman zaman binaların arasına girerek çöp konteynerleri ve çöp kutularını karıştıran bozayılar, bunlara bırakılan çöplerle karnını doyurmaya çalışıyor.

Bozayıları görmek için yanlarına yaklaşan ve fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar, ayıları ilgiyle izliyor. Vatandaşların, kendileri ve aileleri için tehlikeli olabilecek ayılardan uzak durması gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmasını istedi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki mahallere inen bozayıların kolay besine alıştıklarını, bunun hem ayılar hem de insanlar için tehlikeli sonuçları olabileceğini uyarısında bulundu.

Çoban, ayıların doğal yaşam alanlarından çıkıp kolay besin için özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine indiklerini belirterek, "Bozayılar kolay besin elde etmek için farklı yerlere gitmeyi tercih ediyor. Bunların başında da insanların yaşadığı yerler geliyor. Ayılar, Sarıkamış'ta TOKİ bölgesine gelmişti, buradaki çöp kutuları onlar için çok ideal besin noktaları." diye konuştu.

Vatandaşlara mahalleye belli saatler dışında çöp bırakılmaması için uyarıda bulunan Çoban, "Burada belediyenin saat 17.00'den önce çöpleri toplaması lazım ki belediye bunu zaten yapıyor ayrıca vatandaşların da bu saatten sonra hayvanların buraya gelmemesi için çöp atmaması lazım." dedi.

Çoban, hazır besin bulamayan ayıların o bölgeye bir daha gelemeyeceğini vurgulayarak, "Eğer onları beslemezsek zaten hayvanlar birkaç defa geldikten sonra alanda bir besin bulamayacağı için alandan uzaklaşacaklardır. Bu konuyu Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile de görüştük. Neler yapabileceğimiz ile ilgili şu anda tek yapabileceğimiz şey aslında bahsettiğim gibi mevcut olan bütün çöp tenekelerini alandan uzaklaştırmak, onları ayıların açamayacağı çöp tenekeleri haline getirmek ve hayvanları beslememektir." ifadesini kullandı.

- Vatandaşlara "bozayılardan uzak durun" uyarısı

Meraklı vatandaşların da bozayıları rahatsız etmelerinin kötü sonuçlar doğurabileceğine değinen Çoban, şunları kaydetti:

"Özellikle araçla takip etmek, onların videolarını çekmek, köşeye sıkıştırıp fotoğraflarını çekmek onları strese sokar ve saldırganlaşabilirler. Vatandaşlarımız kesinlikle bunları yapmasın. Eğer bir bozayıyı dışarıda, şehir merkezinde görüyorsanız alanı terk ederek, hayvanın da hızlıca oradan uzaklaşmasını sağlamak en önemli şey ama o an üstüne giderek fotoğraf çekerseniz, birkaç sıkıştırmadan sonra bozayı saldıracaktır."

Çoban, yanında yavrusu bulunan bozayıların yavrusunu koruma güdüsü ile daha tehlikeli olabileceğini sözlerine ekledi.