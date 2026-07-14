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Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekibin İngiliz futbolcu için kulüp tarihinin bonservis rekorunu kıracağı belirtildi.

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Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattı için önemli bir hamle yaptı.

#2
Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’da forma giyen Mason Greenwood için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardığı aktarıldı.

#3
Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Fenerbahçe, Greenwood transferini tamamladı.

#4
Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Sarı-lacivertli kulübün, İngiliz oyuncu için Marsilya’ya 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

#5
Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Fenerbahçe’nin Mason Greenwood’a yıllık 10 milyon Euro maaş ödeyeceği belirtildi. İngiliz futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek kendisini 2030 yılına kadar sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

#6
Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Fenerbahçe, Greenwood için 40 milyon Euro bonservis ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atacak.

#7
Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Sarı-lacivertli ekipte daha önce bu alandaki rekorun 28 milyon Euro’luk bedeliyle Matteo Guendouzi’ye ait olduğu belirtildi.

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Foto - Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak

Fenerbahçe’nin Mason Greenwood hamlesi, yaz transfer döneminin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, İngiliz oyuncunun İstanbul’a gelişini ve kulüpten yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

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