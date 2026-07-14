Fenerbahçe istediğini aldı! Mason Greenwood rekor kıracak
Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekibin İngiliz futbolcu için kulüp tarihinin bonservis rekorunu kıracağı belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekibin İngiliz futbolcu için kulüp tarihinin bonservis rekorunu kıracağı belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattı için önemli bir hamle yaptı.
Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’da forma giyen Mason Greenwood için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardığı aktarıldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Fenerbahçe, Greenwood transferini tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün, İngiliz oyuncu için Marsilya’ya 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi.
Fenerbahçe’nin Mason Greenwood’a yıllık 10 milyon Euro maaş ödeyeceği belirtildi. İngiliz futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek kendisini 2030 yılına kadar sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe, Greenwood için 40 milyon Euro bonservis ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atacak.
Sarı-lacivertli ekipte daha önce bu alandaki rekorun 28 milyon Euro’luk bedeliyle Matteo Guendouzi’ye ait olduğu belirtildi.
Fenerbahçe’nin Mason Greenwood hamlesi, yaz transfer döneminin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, İngiliz oyuncunun İstanbul’a gelişini ve kulüpten yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.
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