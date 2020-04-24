  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Uzmanından salgında virüse yakalananlara oruç uyarısı

SİVAS (İHA) – Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, aldıkları tedavi ile korona virüs testi sonucu negatif çıksa bile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunanlara oruç tutmalarını önermediklerini söyledi.

2020-04-24 23:19:18 -
Uzmanından salgında virüse yakalananlara oruç uyarısı

SİVAS (İHA) – Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, aldıkları tedavi ile korona virüs testi sonucu negatif çıksa bile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunanlara oruç tutmalarını önermediklerini söyledi.


Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, belli risk grubu dışında olan bireylerin korona virüs (Covid-19) tedavisine daha kolay yanıt verdiğini belirterek, “Dünyada etkisini devam ettiren korona virüs salgını Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte pek çok soruyu akla getiriyor. Korona virüsün yeni tipi olarak adlandırdığımız Covid-19 başta solunum sisteminde aksamalara sebep olan bir yapıya sahiptir. Korona virüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda semptomları hafif ya da şiddeti olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar ise ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Bu belirtiler ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarımıza baktığımızda gerekli tedaviyi alarak iyileşenlerin oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Ve elimizdeki veriler ışığında artık biliyoruz ki insandan insana bulaşması kolay olan korona virüsün tedavisine bağışıklık sistemi güçlü olan, 65 yaş altı, kronik rahatsızlığı bulunmayan bireyler daha iyi yanıt veriyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı