Uzmanından önemli uyarı! Bahar nezlesi geçirenler bu hatayı yapmayın

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alerji şikayetiyle başvuranların sayısı arttı. Acil polikliniklerinde yoğunluk oluşurken, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bişar Sezgin, fazla ilaç ve antibiyotik alınmaması yönünde uyarılarda bulundu. Bahar alerjisi nedeniyle bazı insanların risk grubunda olduğunu belirten Dr. Sezgin, “İlkbahar aylarında polenlerin oluşmasıyla birlikte, alerjik hastalıklar özellikle alerjiye yatkın olan insanlarda daha fazla görülmeye başladı. Bahar nezlesi, daha çok alerjik rinit dediğimiz, saman nezlesi diye bilinen iyi huylu bir alerjik durumdur aslında. Buna yatkın olan insanlarda daha fazla görünür. Genel olarak kötü sonuçlanmaz, uzun süre insanları rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Bazı insanlar bu hastalıkla kendilerini daha kötü hissederler. Mesela bazı insanlarda astımı tetikleyebilir, bazı insanlarda da solunum sıkıntısı varsa o biraz daha artabilir ya da bazı insanlarda nezle ileri gidip sinüzit gibi sıkıntılara sebep olabilir” dedi.

‘Polenli ve sigara içilen yerlerden uzak durulmalı’

Hastanelerde bu dönemlerde yoğunlukların oluştuğunu belirten Dr. Sezgin, “Belirtiler genellikle, burun akıntısı, gözde yaşarma, hapşırma, kaşıntı hissi ve koku almada azalma gibi şikayetlerdir. Kimi insanlarda ise baş ağrısına da neden olmaktadır. Bahar nezlesiyle insanların kaygısı genellikle grip gibi hastalıklarla karıştırılmasından ötürü özellikle astım ve KOAH gibi hastalığı olan insanların bu nedenle acil servise başvuruları ya da hastanelerin polikliniklerine bir sıklık olur bu dönemde. Zaten bu yoğunluğu da hali hazırda hastanelerimizde yaşamaktayız. Hastanelerde belli bir oranda bir yoğunluk mevcut. Bahar nezlesi dediğim gibi, iyi seyreden burunda kaşıntı, gözlerde yaşarma ve hapşırma gibi şikayetleri olan bir alerjik hastalık. Bunun dışında, bazı insanlar daha yatkındır. Örneğin ailesinde alerjisi olan insanlarda ya da geçmişte alerjik bünyeye sahip insanlarda alerjik rinit görülme olasılığı daha yüksektik ve biraz daha uzun sürer. Alerjik riniti olan insanlar mümkünse polenli yerlerden, tozlu yerlerden, sigara içilen alanlardan ve dumanlı yerlerden uzak durulması ilaçtan daha etkili olacaktır” diye konuştu.

‘Fazla ilaç ve antibiyotikten kaçınılmalı’

Şikayetlerin başlar başlamaz ilaç kullanılmaması gerektiğini belirten Dr. Sezgin, “Tedavide her zaman istirahat, işlemler haricinde bazı ilaç tedavileri kullanılır ama çok gerekmedikçe de kullanılmaması taraftarıyız. Bazı insanlar risk grubundadır, yani bu hastalık geldiğinde kendilerini daha kötü hissederler. Mesela bazı insanlarda astımı tetikliEebilir, bazı insanlarda da solunum sıkıntısı varsa o biraz daha artabilir ya da bazı insanlarda nezle ileri gidip sinüzit gibi sıkıntılara sebep olabilir. Tabii çok uzun sürdüğü durumlarda doktora başvurmak mantıklı olacaktır. Ama şikayetler başlar başlamaz ilaç kullanmayı çok tavsiye etmiyoruz. Bahar nezlesi gibi insan sağlığına kalıcı zarar verme ihtimali oldukça düşük hastalıklarda fazla ilaç ve antibiyotik kullanılmasından kaçınılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği gibi riskli gruplarda olan insanların ilaç kullanırken iki defa düşünmesini tavsiye ediyoruz ve doktor önerisi olmadan herhangi bir ilaç kullanmamalarını tavsiye ederim.”