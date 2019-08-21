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Uzmanından korkutan uyarı: İstanbul haftalarca kar altında kalabilir

Yurtta yer yer etkisini gösteren serin ve yağışlı havalarla birlikte "Kış erken geldi" tartışmaları yaşanırken, Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için kar uyarısında bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:09
Uzmanından korkutan uyarı: İstanbul haftalarca kar altında kalabilir

Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bu kışın sert geçeceğini açıkladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, güneşin 24. Döngüsünü sonlandırdığını ve aktivitesinin minimuma indiğini söyleyen Ökten “Bu kışlar 1954, 64, 76, 87, 97 ve 2009. Bu sene yeni bir solar minimumla karşı karşıyayız ve bu durum sert kış ihtimalini artırıyor" dedi.

"İstanbul haftalarca kar altında kalabilir"

İstanbul başta olmak üzere yurt geneli son günlerde ani yağış ve sel baskınlarına tanıklık ederken, Dünya'nın ısı ve ışık kaynağı Güneş'te gözlenen 'sessizlik' uzmanların dikkatini çekmiş durumda. Güneş'te beklentilerin aksine tam 159 gündür patlama ölçülmüyor ve bu durumun 2019 sonuna dek süreceği düşünülüyor. Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de İstanbulluları korkutacak senaryoyu paylaşarak kentin haftalarca kar altında kalabileceğini belirtti.

"Bu kışın sert geçme ihtimali yüksek"

Ökten sözlerine şu şekilde devam etti;

Örneğin; 1954 kışında Balkanlar ve ülkemizin özellikle batısı ağır kış koşulları yaşadı ve Tuna nehrinden kopan buz parçaları Boğazı kapattı. Yine 1964 kışında İstanbul’da 850 hpa seviyesinde -18,8 derece ölçüldü. Bu yüzyılın rekoruydu. 1976 yılında özellikle Anadolu’da çok sert bir kış yaşandı ve şehir merkezlerinde 3 metre kar ölçüldü. Bir sonraki solarminimum 1987 yılında yaşandı ve Avrupa ve Türkiye ağır kış koşulları yaşadı. İstanbul haftalarca kar altında kaldı. Dolayısıyla istatistiksel olarak bu kışın sert geçme ihtimali yüksek.

Tarihte Güneş, 1645-1715 yılları arasında uzun süre uykuya dalmış ve Kuzey yarım kürede aşırı soğuklar görülmüşü. Avrupa’da göller ve nehirler donmuş, Londra’nın Thames nehrinde her kış buz üstünde festivaller yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:09
  1. İstanbul
  2. Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten
  3. Tuna nehri
  4. Kuzey yarım küre

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