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Sağlık Uzmanından "klima çarpıntısı" uyarısı
Sağlık

Uzmanından "klima çarpıntısı" uyarısı

Batman’da yaz sıcaklıklarına karşı serinlemek amacıyla ev klima kullanan birçok vatandaş boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı, eklem ağrıları, karın ağrıları gibi rahatsızlıklarla hastanelerde ve eczanelerde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 07:40:00 -
Uzmanından "klima çarpıntısı" uyarısı

Yaz aylarında her evde sıklıkla kullanılan ev tipi klimaların uygunsuz kullanımından kaynaklı rahatsızlıkların bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı sinüzit, bronşit ve zatürreye kadar ciddi hastalıklara yol açabildiğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Güneş, özellikle çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi düşük olan romatizması olup ta selüloit kullananlar diyabet hastaları, diyaliz hastaları ve yaşlı hastaların bu risk grubunda olduğunu kaydetti. Dr. Güneş, “Özetlemek gerekirse klimaların yaz başında periyodik bakımlarını yapmalıyız.

Klimanın altına girerken çok terli olmamalıyız. Veya banyo çıkışlı ıslak bir kafayla klimanın önüne geçmemeliyiz. Ve belirli aralıklarla odamızı havalandırmamız gerekmektedir. Bununla birlikte klimanın sıcaklığı 22 ila 24 derece sıcaklığında tutup nem oranına yüzde 30 - 40 arasında olmasına dikkat etmeliyiz” dedi.

 

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