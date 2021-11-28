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Kadın - Aile Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri
Kadın - Aile

Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri

Yüz bakımlarının el, ayak, tırnak bakımlarıyla desteklenmesinin gerektiğini belirten uzman Dalmış, ellerin iletişimde en aktif kullanılan organ olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:07:00 - 2021-11-28 16:10:52
Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri

Uzman Mehmet Sait Dalmış, güzelliğin sadece yüz bakımıyla ortaya çıkmayacağını belirterek el ve ayak bakımları konusunda bilgiler verdi.

Yüz bakımlarının el, ayak, tırnak bakımlarıyla desteklenmesinin gerektiğini belirten Dalmış, ellerin iletişimde en aktif kullanılan organ olduğunu söyledi. Ellerin göz önünde olduğundan bakımlı olmasının önemli olduğunu vurgulayan Dalmaşı, “Tırnaklarımız ana maddesi keratindir. Sert ama parlak bir yapıya sahiptirler. Yoğun iş temposunda veya bakımsızlıktan kırılabilir. Kırık veya bakımsız tırnaklar ellerinizi ve ayaklarınızı çok kötü gösterecektir. Düzenli olarak kesmek ve bakımlarını yapmak gerekir. Oje, parlatıcı gibi ürünleri bakımdan sonra kullanmak daha harika bir sonuç doğuracaktır. Eller, iş yaparken çok fazla yıpranır. Yıpranan derinin kendini toparlaması zaman alır. Derinin yıpranmamasını sağlamak önemli bir tedbirdir. Bulaşık yıkarken, çiçek ekerken, bir şeyleri tamir ederken eldiven kullanılarak elin derisi muhafaza edilir. Eldiven çeşitleri bulunduğundan amacına uygun eldiven kullanılmasına da özen gösterilmeli” dedi.

Korona virüs pandemisinde ellerin sürekli sabunla yıkandığını dile getiren Dalmış, “Çok sık yıkanması ve sabun gibi yağ dengesini bozucu ürünler kullanılması ellerin cildini bozuyor. Yıkanan eller kurulanırken kullanılan havlular dahi zarar vermektedir. Oluşan hasarı tedavi etmek ve hasar oluşumunun önüne geçmek için eller ve ayaklar düzenli olarak nemlendirilmelidir. Güneşin zararlı ışınları ellere ve ayaklara da zarar vermektedir. Özellikle yaz aylarında ellere ve ayaklara güneş koruyucu kremler sürülmeli. İlkbahar, sonbahar ve kış aylarında eller ayaklara oranla daha fazla güneşe maruz kaldığından güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir. Ayak sağlığı açısında ayakkabı tercihi çok önemlidir. Rahat olmayan ayakkabılar, ayağın anatomisini bozar. Kalitesiz malzemeden üretilenler ise çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarır. Bundan dolayı kullanım amacına uygun rahat ve konforlu ayakkabılar tercih edilmeli. Ayaklar gün içinde şişeceğinden ayakkabı tercihinin geç saatlerde yapılması önerilmekte” diye konuştu.

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