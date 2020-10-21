  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uzmanından dermatoloji hastalarına "Kovid-19 korkusuyla ilaçlarınızı bırakmayın" uyarısı
Aktüel

Uzmanından dermatoloji hastalarına "Kovid-19 korkusuyla ilaçlarınızı bırakmayın" uyarısı

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu: - "Dermatolojik ilaçlar doktorun kontrolüyle kesilmeli. Hiçbir hastamız 'Ben risk grubuyum' diye biyolojik ajan ilacını kendi başına bırakmamalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:14:04 -
Uzmanından dermatoloji hastalarına "Kovid-19 korkusuyla ilaçlarınızı bırakmayın" uyarısı

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, dermatoloji hastalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla, kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları kendi başına bırakmaması gerektiğini belirtti.

AA muhabirine Kovid-19'un dermatolojik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Karaoğlu, cilt hastalıklarına, özellikle de sedef, behçet gibi rahatsızlıklara toplumda çok sık rastlandığını söyledi.

Kovid-19'un tüm branşlar gibi dermatolojiyi de ilgilendiren yönleri olduğunu anlatan Karaoğlu, Türk Dermatoloji Derneğinin çalışma gruplarının, hastaları sık sık koronavirüsle ilgili web sayfasından bilgilendirdiğini dile getirdi.

Karaoğlu, Kovid-19 hastalarında dermatolojik deri lezyonlarına rastlandığına dikkati çekerek, "Hastalarda kızarıklık, kurdeşen, kabartı, su çiçeği benzeri lezyonlar görüyoruz. Bunlar yüzde 5 ila 20, çok az değil. Ancak hiçbir hastada deri lezyonu görüp 'Bu Kovid-19 olabilir.' diyemeyiz." şeklinde konuştu.

"Büllü hastalıklar" denilen hastalıkları, sedef, behçet gibi rahatsızlıkları bulunanların, bağışıklık sistemini baskılayan kortizon ya da biyolojik ajan gibi ilaçlar kullandıklarından risk grubunda olduğunu belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları kullandıkları için hastalarımız enfeksiyon açısından tabii ki risk grubundalar. Hastalar 'Acaba ilaçlarımı bıraksam mı çünkü risk grubundayım.' diye düşünüyor. Hayır, bu hastalar ilaçlarını bırakmamalı. Bu ilaçları kullanan hastaların Kovid-19'a daha sık yakalandığına dair ya da Kovid-19 enfeksiyonunu daha kötü geçirdiklerine dair şu ana kadar elde edilmiş bilimsel veri yok. Bu hastalar baskılayıcı ilaçlar kullandıkları için risk grubundalar. Maske kullanımına ve mesafeye daha dikkat edecekler. Ateş, öksürük, nefes darlığı, aşırı halsizlik gibi Kovid-19 belirtileri olursa hemen doktora başvurmalılar. Dermatolojik ilaçlar doktorun kontrolüyle kesilmeli. Hiçbir hastamız 'Ben risk grubuyum.' diye biyolojik ajan ilacını kendi başına bırakmamalı. Var olan hastalığında bir artış olacak, bu da daha kötü sonuçlara yol açacak."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti
Siyaset

Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!
Gündem

Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!

CHP'de sosyal medya danışmanı olduğu bilinen Mücahit Avcı, Twitter hesabından AK Parti üzerinden sahabe Musab b. Umeyr'e hakaret etti. Avcı'..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay