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Uzmanından ailelere önemli uyarılar! "Çocuklarımızı okulda ne ile besliyoruz?"

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve aileleri için yeni bir dönem başladığına işaret ederek velilere önemli tavsiyelerde bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:42
Uzmanından ailelere önemli uyarılar! "Çocuklarımızı okulda ne ile besliyoruz?"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin ailelere önemli uyarılarda bulundu. "Değişen yaşam tarzı, iş yaşamına kadınların daha aktif katılmaları gibi nedenlerden dolayı, ailenin toplu olarak yemek yeme ve kahvaltı etme alışkanlığı giderek azalmaktadır." diyen Kömürcü,  Bu durumdan en fazla etkilenenler de maalesef ailenin beslenme ihtiyacı en yüksek fertleri çocuklardır. Çocuklarınızı okula aç göndermeyin. Çocuklar sandviçle poğaça ile yeterince beslenemez. Gelişim döneminde olan çocuklarımızı atıştırmalıklarla okula göndermek doğru değildir. İşe yetişmeniz gerekebilir, sabah uykunuzdan vazgeçmek zor olabilir. Ancak çocuğumuzdan sağlıklı bir gelişim, başarılı bir okul performansı bekliyorsak ilk şart çocuklarımızın fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'Çocuğun ruhunun beslenmesi de çok önemli'

Çocukların ruhsal gelişimine de vurgu yapan Veysel Kömürcü, şunları söyledi:

"Çocukların başarı için dikkate, dikkat için de enerjiye ihtiyacı var. Ailenin hem kahvaltıda hem diğer öğünlerde birlikte olması beslenme kalitesi ile birlikte birçok güzellikleri de yanında getirecektir. Çocuğumuzun bedenini ne ile beslediğimiz kadar ruhunu ne ile beslediğimiz de önemlidir. Ailenin ev hali, başta anne baba olmak üzere aile bireylerinin birbirlerine olan yaklaşımı, hitap şekilleri, kullanılan kelimeler ve dil, ses tonu gibi evdeki iletişim unsurları geleceğin yetişkini olacak çocuklarımızın “nasıl” insanlar olacağını etkileyecek önemli ve dikkat edilmesi gereken faktörlerdir.

'Sosyal medya ve internete dikkat'

Sosyal medya ve televizyon yayınları konusunda da uyarılarda bulunan Kömürcü, sözlerine şöyle devam etti:

"İnternetin denetlenmediği ne olduğu belirsiz televizyon dizilerinin evimizde sınırsız bir şekilde, ailecek takip edildiği bir ortamda; milli, manevi ve ahlaki değerlerden bahsetmek anlamsızlaşacaktır. Anne babanın televizyon dizilerini soluksuz izlerken, çocuğa ders çalış, ödev yap, kitap oku demesi anlamsızlaşmaktadır. İnternetin ve dizilerin ahlaki zararları dışında anne babanın ‘otorite’ ve ‘rol model’liğinde telafisi mümkün olmayan yaralar açmaktadır."

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:42
  1. Taha Emre ÖzdemirAnkara Yeniakit.com.tr
  2. Yeniakit.com.tr
  3. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü
  4. çocuklar
  5. çocuklarda stres

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