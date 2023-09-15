Uzmanı yanıtladı: Düşen bir asansörde nasıl hayatta kalınır?

Asansör kazalarının çoğu halat kopması sebebiyle meydana geliyor. Bu durum yere çakılan asansörde bulunan kişilerin ölümüne bile neden olabiliyor. Peki, düşen bir asansörde hayatta kalmak için ne yapmak lazım?

Konuyla ilgili İLKHA muhabirine açıklamalarda bulunan Asansör Bakım ve Onarım Uzmanı İzzet Göver, kabin yere çakıldığında organların darbe almasını engellemek için duruş pozisyonunu doğru seçmek gerektiğini söyledi.

Düşüş anında az hasarla kurtulmak için asansörün bir köşesinde cenin biçiminde beklenmesi gerektiğini ifade eden Göver, vatandaşların ellerinden geldiği kadarıyla kendilerini küçültmeye çalışması gerektiğini vurguladı.

Bu pozisyonun olabildiğince kişilerin yara alma ihtimalini azaltacağına dikkat çeken Göver, aksi halde ayakta kalmanın büyük bir risk olduğuna işaret etti.

Asansör kullanan bina sakinlerine de tavsiyelerde bulunan Göver, olası kazaların yaşanmaması adına asansörlerinin bakımının asla ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Asansör kullanımının insan yaşamında önemli bir yer aldığını dile getiren Göver, özellikle son yıllarda asansör sisteminin çok fazla yaygınlaştığını belirtti.

Eski dönemlerde asansörlerde yapılan montajlarda denetim mekanizması olmadığından dolayı birçok kazanın yaşandığına şahit olduklarını ifade eden Göver, yapılan denetimlerden sonra asansör kazalarının epey azaldığını anlattı.

"Çok önce asansör kazaları epey can kaybına neden oldu"

Batman'da son 7-8 yıl içerisinde can kaybının yaşandığı hemen hemen hiçbir asansör kazasının olmadığını aktaran Göver, şöyle devam etti:

"Bundaki en büyük etken ise yapılan denetimlerdir. En son Batman'ın Kültür Mahallesi'nde maalesef asansörde yaşanan kaza sonucu bir çocuğun vefat etmesinin ardından yaptığımız başvurulardan sonra yeşil etiket alınmadan asansörlere kimse bindirilmiyor.

Bir de önceki yıllarda asansörlerde ayak sıkışması, el ve kol sıkışması olsun, hatta yaşamını yitirenler olmuş. Hem Batman'da hem de Türkiye'nin her yerinde epey can kaybına neden oluyordu."

Asansörlerde halat kopması esnasında ise asansörlerde paraşüt dedikleri bir sistemin olduğunu anlatan Göver, bu paraşüt sisteminin olası halat kopmalarında hemen devreye girdiğini ve asansörün yere çakılmadan havada asılı kaldığını söyledi.

"Düşen asansörde ayakta durmak yaralanmaya neden olabilir"

Asansörün düşmesi durumunda ise vatandaşların yapması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Göver, şunları söyledi:

"Çok küçük bir ihtimal bile olsa şayet paraşüt sistemi devreye girmeyip fren sistemi çalışmadığında vatandaşın asansörde yapacağı tek şey cenin şeklinde çökmesi olacaktır. Asansörlerin altında tahta tamponlar var. O asansör hızlı bir şekilde tampona oturur ve en kötü ihtimalle ayakta duran vatandaş kalça ve ayak kırılması gibi yaralarla atlatabilir. Bu nedenle düşen asansörde ayakta durmak yara almaya neden olmaktadır."

"Asansörlerin periyodik bakımı yapılmalıdır"

Bakımı yapılan asansörlerin kaza riskinin sıfıra düştüğünü vurgulayan Göver, "Bina yöneticileri veya binada yaşayanlardan istediğimiz tek şey, ayda bir periyodik bakımının yapılması ve an az yılda bir ise belediyelerin yetkili kıldığı firmalar tarafından asansörün baştan aşağı komple muayenesini yapmaktır. Bu bakımlar yapıldığı takdirde emin olun ki asansör kazaları sıfıra iner." dedi.

"Bakımı yapılmayan asansör canlı bir bomba gibidir"

Konuşmasının devamında Göver, "Aslında asansör çok korkulacak bir sistem değildir. Sadece bakımsızlıktan dolayı bazen çok korkunç bir alana çevrilebiliyor ve bakımı yapılmayan bir asansör bir binada benim gözümde canlı bir bomba gibi gözüküyor. Bundan dolayı bina sakinlerinden asansörlerin bakımlarını periyodik bir şekilde yapmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. (İLKHA)