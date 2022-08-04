Uzmanı uyardı: Omuzda ağrı varsa yüzmeye ara verilmeli! Omuz kas yırtılmasına yüzme iyi gelir mi?

Yüzme sayesinde fazlalıklarınızdan kurtulabilir, vücudunuzdaki kırıkların iyileşme sürecinde güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Yüzmeyi hobi haline getirenler fiziksel olarak sağlıklı bir durumdadırlar. Yüzmek, fit bir görünüş kazandırmanın yanında vücut direncinizi de artırır.

Yüzmenin tüm vücudun çalıştırıldığı ve kas aktivitesinin yüksek kullanıldığı bir spor olduğuna değinen Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, 1 kilometre yüzmenin 4 kilometre koşmaya eşdeğer miktarda enerji harcanmasını sağladığına değindi. Bununla birlikte yüzme sırasında özellikle boyun ve omuz eklemine normalden daha fazla yük bindiğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu nedenle ortaya çıkabilecek sorunlara işaret etti.

"KAPSÜL YAPISINA DAHA FAZLA YÜKLENME AĞRIYA SEBEP OLABİLİR"

Omuz ekleminin vücudun en hareketli eklemi olduğunu ve bu hareketini çevre kapsül yapısının esnekliği sayesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, "Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrıya sebep olabilir" dedi.

Yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz rahatsızlıklarının başında, omuz kaslarında tendinit (ödem) ve omuz ekleminde sıkışma geldiğini belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yıl içinde çok kullanmadığımız omuz ve sırt kaslarının fazlaca kullanılması, kulaç atarken kolunuzu yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazu kasında tendinit görülebilir. Omuz kaslarının omuz kemikleri arasında sıkışmasına bağlı bu kasların ödemleşmesi ve inflamasyonu ağrıya sebep olabilir."

YÜZÜCÜ OMUZU SPORCUNUN PERFORMANSINI DA ETKİLİYOR

Yüzmenin yoğun yapıldığı dönemlerde ortaya çıkan omuz ağrısı olarak tanımlanan yüzücü omuzunun, profesyonel yüzücülerin yüzde 40 ila 60'ında gözlenebilen bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, "Aşırı kullanım, eklemlerin yapısal olarak normalden daha esnek olması, omuz çevresi kas gücünde yetersizlik ve yanlış yüzme tekniği yüzücü omuzuna yol açabilir. Yüzücülerde sık görülen bu sorunun ana sebebi omuz kaslarında dengesiz gelişim, kürek kemiğinde hareket sorunları ve yanlış tekniktir. Bu durum sporcunun performansını da olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.

"AĞRI, GÜNLÜK AKTİVİTELERİ YAPMAYI ENGELLİYORSA MUTLAKA BİR UZMANA BAŞVURULMALI"

Yüzme sonrasında veya sırasında omuzda ağrı varsa öncelikle yüzmeye ara vermek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu durumda yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ağrılı dönemde omuza günde 3-4 defa 10-15 dakikalık sürelerle buz uygulaması yapmak gerekir. Bununla birlikte 5-7 gün süre ile ağrı kesici jel ve tablet kullanmak da fayda sağlayacaktır. Ancak omuzdaki ağrı dinlenmeye ve tedaviye rağmen 10 günden fazla sürdüyse, üstelik günlük aktiviteleri yapmayı engelliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı."

Omuz ağrılarında hastaların altta yatan nedene göre tedavinin farklılaşmakla birlikte fizik tedavi, egzersiz ve omuz içi enjeksiyonlarından fayda sağlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, "Tedaviye rağmen şikayetleri devam ettiği kas yırtığı gibi ileri durumda kapalı omuz artroskopisi ile müdahaleler gerekebilir" diye konuştu.

BOYUN KASLARINDA ZAYIFLIK BOYUNDA AĞRIYA NEDEN OLABİLİR

Boynun önündeki zayıf kasların güçlü olanlardan daha hızlı yorulduğunu ve yüzme süresinin artmasıyla birlikte boyunda ağrı görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Gökhan Meriç, ağrıya neden olabilen durumlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Nefes alırken boyunun aşırı döndürülmesi vücut ile başın aynı hizada olmaması boyun ağrısına sebep olabilir. Nefes alırken, boyun ağrısı veya uyuşukluktan ve kollarda karıncalanma yaşanıyorsa boyun fıtığına işaret edebilir. Özellikle boyun kasları zayıf olan kişilerde yüzme sonrasında boyun ve sırta yayılan ağrı yaşanabilir."

YÜZERKEN BOYNU KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Yüzerken boynu korumak için bazı noktalara dikkat ederek ağrının önüne geçilebileceğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Meriç, "Öncelikle yüzerken başın bedenle aynı hizada olmasını sağlamak gerekir. Aynı zaman boynu çok fazla döndürmekten ve kolları aşırı uzanmaktan kaçınmak için vücudu solunum tarafına doğru döndürün. Boynun bir tarafında aşırı stresi önlemek için her iki tarafa eşit nefes vermek gerekir. Boyun kasları ile beraber karın kasları ve merkez bölge kaslarını güçlendirmek için uygun bir yüzme tekniğini kullanmaya çalışın."

"AĞRI GEÇMİYORSA MUTLAKA BİR UZMANA BAŞVURULMALI"

Yüzme sırasında ya da sonrasında boyun bölgesinde ağrı oluşması durumunda öncelikle yüzmeye ara verilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Gökhan Meriç şu uyarılarda bulundu:

"Ağrıyı gidermek için ağrı kesiciler kullanılabilir. Bunun yanında sıcak su torbası ve sıcak duş bu bölgedeki kasları gevşetir ve boyun kan dolaşımını arttırır. Ellerde uyuşma ve karıncalanma ve güç kaybı ile birlikte olan boyun ağrısı boyun fıtığı ile ilişkili olabilir ve mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Geçmeyen boyun ağrısında yine bir uzmana danışılmadır."

Yüzmeden sonra omuz ağrısı nasıl geçer?

Gökhan Meriç, özellikle yoğun omuz ağrısı olduğu dönemlerde yüzmeye ara vermek gerektiğini söyledi. Alınabilecek önlemler ve tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi: “Omuza günde 3-4 defa buz uygulaması yapmak gerekir. Aynı zamanda 5-7 gün süre ile ağrı kesici kullanmak gerekir.

Konu hakkında en çok sorulan soru ve cevapları sizler için derledik.

Yüzmeden sonra kol ağrısı nasıl geçer? Spor Sonrası Kas Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kas ağrısı çözümleri başında vücudunuzun dinlenmesine izin vermek geliyor.

Sporun hemen sonrasında ağrıması olası bölgelere sıcak uygulayarak kas ağrısını azaltabilirsiniz.

Sıcak uygulaması sonrasında soğuk terapi ile kaslarınızın ve eklemlerinizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Omuz kas yırtılmasına yüzme

Tüm vücudun çalıştırıldığı kas aktivitesinin yüksek olduğu bir spor dalı olduğu için yüzme uzmanlar tarafından da önerilen aktivitelerin başında yer alıyor.

Yüzmede omuz genişler mi?

Pek çok sporun omuzların genişlettiğini ve geliştirdiğini belirtebiliriz. Fakat yüzme, rüzgar sörfü, fitness gibi çekiş hareketlerini yoğun biçimde içeren sporlar, özellikle de gelişme çağında uygulanılan omuzların daha fazla genişlemesini sağlamaktadır.

Omuz ağrısı sporla geçer mi?

Geçmeyen omuz ağrısı Çoğunlukla düşme, kaza ve spor yaralanmaları sonucunda alınan darbeler veya kırık ve çıkıklar akut omuz ağrısının nedenleri arasındadır. Bu tür ağrılar genellikle herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan egzersizle veya basit yöntemlerle iyileşme eğilimindedir.

Omuz ağrısı için egzersiz nasıl yapılır?

Sağlam elinizle masa kenarından tutunun ve hafifçe öne doğru eğilin. Ağrılı kolunuza ütü gibi bir ağırlık alarak, önce saat yönünde, daha sonra saat yönünün tersine doğru daireler çevirin. Sağlam elinizle aşağıdan iterek, ağrılı kolunuzu önden yukarı kaldırın. En son noktada 5'e kadar sayın ve indirin.

Sağ omuz ağrısı neden olur?

Sağ omuz ekleminin çalışma ya da egzersiz nedeniyle zorlanması sonucu meydana gelebilen sağ omuz ağrısı kasların aşırı çalıştırılması durumunda da görülebilir. Sağ omuzun eklemden çıkması nedeniyle oluşan sağ omuz ağrıları en yaygın görülen ağrı çeşididir. Genel olarak ani omuz hareketi sonucu oluşur.

Sağ tarafta sırt ağrısı neden olur?

Kas Dengesizliği Bazen, sağ alt bel ağrısını, özellikle buna neden olan ilk yaralanmayı veya hareketi hatırlamıyorsanız, tespit etmek zor olabilir. Ancak, hareket etme ve egzersiz yapma şekliniz sırt ağrınızı etkileyebilir. Spesifik olarak, kas dengesizliği, sağ alt sırt ağrısının çok yaygın bir kaynağıdır.

Yüzmeden sonra omuz ağrısı nasıl geçer?

Gökhan Meriç, özellikle yoğun omuz ağrısı olduğu dönemlerde yüzmeye ara vermek gerektiğini söyledi. Alınabilecek önlemler ve tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi: “Omuza günde 3-4 defa buz uygulaması yapmak gerekir. Aynı zamanda 5-7 gün süre ile ağrı kesici kullanmak gerekir.

Omuz tutulması için ne yapmak gerekir?

Buz tedavisi uygulayarak omuz tutulmasını önemli ölçüde geçirmek mümkündür. Buzu omzun üstünde günde 1 defa olmak üzere gezdirerek uygulayabilirsiniz. Omuz tutulması için omuzlara yapılan masajlar da yine omuz tutulmasını geçirecektir. Düzenli olarak masaj yapılması gerekir.

Omuzda Sinir sıkışması neden olur?

Kasın tendonuna ait iç nedenlerden veya tendon harici dış nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bazı durumlarda bu iki neden bir arada da bulunabilir. Dış nedenler arasında bölgedeki kemik yapıların doğuştan veya sonradan gelişen anormallikleri ve bağların değişik nedenlere bağlı olarak kireçlenmesi sayılabilir.

Boyun ağrısı için egzersiz nasıl yapılır?

Başınızı sağa doğru itmeye çalışırken, sağ elinizle engel olun. 5'e kadar sayıp gevşeyin. Aynı egzersizi sol elinizle sola doğru tekrarlayın. Yavaşça başınızı öne eğerek, çenenizi göğsünüze değdirmeye çalışın. 5'e kadar sayın ve başınızı nötral (orta) pozisyona getirip dinlenin. Sonra başınızı arkaya bükün.