Uzmandan ebeveynlere Dark Web uyarısı

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoinformatik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Pektaş, internetin karanlık yüzü “Dark Web” hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dark Web internet etkinliğini anonim ve gizli tutmak için kullanılıyor

Yalnızca özel bir web tarayıcısı ile erişilebilen gizli internet siteleri topluluğu Dark Web’in İnternet etkinliğini anonim ve gizli tutmak için kullanıldığını söyleyen Prof. Dr Burhan Pektaş, “Bu gizlilik hem yasal hem de yasa dışı uygulamalar için yararlıdır. İnsanların kimliklerini ve konumlarını diğer insanlardan ve kanun uygulayıcılardan gizlemesine izin veren internetin bir parçasıdır. Bunun sonucu olarak, çalınan kişisel bilgileri satmak için kullanılabilir. Dark Web’e erişmek için, Google arama veya Safari gibi tarayıcıları kullanılamaz.” dedi.

Dark Web’e girdiğinizde karşınıza çıkan içeriklere hazır olmanız gerekir

Pektaş, Dark Web’e girmenin yasak olmadığını belirterek sakıncalı durumları şu şekilde tarif etti: “Dark Web’in içinde yasal olmayan adreslere yönlendirilebilirsiniz. Eğer ki yanlış bir adrese girerseniz ya da size internet üzerinden bir davetiye gönderilirse ve bu adreslerde herhangi bir aktivite içinde bulunursanız suçlu duruma düşebilirsiniz. Dark Web’e girdiğinizde karşınıza çıkan içeriklere hazır olmanız, internetin bu tarafında görebileceğiniz şeylerin %95’inin yasal olmadığını bilmeniz gerekir. Birçok şey yasal değil fakat yasal olan kısımlar da olduğu için Dark Web’e girmeniz yasak değildir. Dark Web’i yasalara uygun şekilde kullanmak kullanıcıya bağlıdır.”

Daha çok gençler ve orta yaş tercih ediyor!

Dark Web’in çoğunlukla kaçakçılık ve veri ihlalleri gibi yasadışı faaliyetlerle ilişkili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Burhan Pektaş, “Devlet kurumları da Dark Web’i, sınıflandırılmış bilgilerin paylaşımı ve diğer olumlu aktivitelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanır. Bu açıdan bakıldığında Dark Web’in kişileri suça teşvik ettiğini söylemek doğru olmaz. Zira sigara satışı insanları ne kadar sigara alışkanlığına teşvik ediyorsa Dark Web’in de kişileri suça o derece teşvik ettiği söylenebilir. Kullanmak yasak olmadığı için her yaş grubundan kullanıcılar Dark Web’i kullanabilir. Diğer taraftan kullanılan yazılımın şifreli bir bağlantı kullanması sebebiyle kullanıcı grupları ile ilgili bir istatistik vermek zor olmakla birlikte çoğunlukla gençler ve orta yaş grubu kişilerin tercih ettiği söylenebilir.” dedi.

Dark Web çocuklara kesinlikle zarar verir

Dark Web tarafından çocukların kötü niyetli kişilerin eline düşebileceğine dikkat çeken Prof. Pektaş, “Dark Web çocuklara kesinlikle zarar verir. Bu nedenle ebeveynlerin Dark Web’den çocuklarını korunmak için bazı önlemler almaları gerekir. Bu önlemler ne kadar basit görünse de bir o kadar efektiftir. Elbette en başta geleni güvenlik uygulamalarıdır.” diyerek sözlerini şu tavsiyelerle tamamladı:

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- Dark Web’e giriş yapılabilen tarayıcıları kullanılmasını engelleyin!

- Güvenlik protokolleri hakkında çocuklarınızı bilgilendirin!

- Çocuklarınızın hassas verilere ulaşmasını sınırlayın!

- Bilgisayarlarınızda, antivirüs yazılımları kullanmaya özen gösterin!

- Güvenlik önlemlerinizi artırın ve siber güvenlik uygulamaları kullanın!