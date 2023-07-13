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Sağlık Uzman uyarısı: Hava sıcak diye bunu yapmayın!
Sağlık

Uzman uyarısı: Hava sıcak diye bunu yapmayın!

Yeniakit Publisher
2023-07-13 23:20:00 -
Uzman uyarısı: Hava sıcak diye bunu yapmayın!

Ortam ısısını aşırı soğutmadan, 22 derecede tutmak gerektiğinin altını çizen Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hem. Ayşe Şengel, “Sıcaklıklar yüzünden el ve ayakta oluşan ödemi azaltmak ve hızlı ferahlık sağlamak isterseniz el ve ayaklarınızı soğuk su içinde 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır” dedi.

Son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bazı illerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine kadar çıkıyor. Havanın bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaşması özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanları olumsuz etkiliyor. Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hem. Ayşe Şengel, sıcaklıkla birlikte nem oranının da yükselmesinin ciddi sıcak çarpmalarına neden olabildiğine dikkat çekiyor. Sıcak çarpmasının kronik hastalığı olan kişilerde komaya kadar gidebilen bir sinir sistemi bozukluğu olduğunu anlatan Şengel, sıcak çarpmasının en önemli belirtilerinin yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma olduğunu söylüyor. Sıcak çarpmasına maruz kalındığında sıvı desteğine ihtiyaç duyulacağının altını çizen Şengel, “Özellikle halsiz ve yorgun hissedildiğinde evde destek alınması ve hekim kontrolünde sağlanması güvenlik açısından önemli olacaktır” uyarısında bulundu.

Klima değerini 23-24 arasında tutun

Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hem. Ayşe Şengel, sıcaklıkların yükselmesiyle beraber almamız gereken temel önlemleri ise şöyle sıralıyor:
Vücudumuzu aşırı sarmayan, terletmeyen ve açık renkli kıyafetler tercih edin. Mümkünse dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka takın.
Günlük 2,5-3 litre su tüketmeye çalışın. Terlemeyle kaybedeceğimiz elektrolitlerin de karşılanması açısından bu suyun mineralli olmasına dikkat edin.
Güneşin direkt ışıklarına maruz kalmamak için öğle saatlerinde güneşlenmeyin. Spor yapıyorsanız gün batımını veya sabahın ilk saatleri tercih edin.
En çok yapılan hatalardan biri de ortamı birden aşırı soğutmaktır. Mümkün olduğunca ortam ısısını 22 derecede tutmaya çalışın. Klima değeri ise 23-24 arasında tutun.
Kronik hastalığınız varsa ilaçlarınızın yaz sıcaklıklarına göre ayarlanması için mutlaka sağlık danışmanınız ile görüşün.
Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin, aşırı yağlı besinlerden bu dönemde mümkün olduğunca uzak durun.
Sıcaktan artan vücut ısımızı hızlıca soğuk suyla düşürmemek için ılık suyla duş alın. Sıcaklıklar yüzünden el ve ayakta oluşan ödemi azaltmak ve hızlı ferahlık sağlamak isterseniz el ve ayaklarınızı soğuk su içinde 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

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