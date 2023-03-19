Uzman tavsiyesi: Spor sonrasında soğuk duş alın! Üst üste soğuk duşun faydaları ve zararları...

Soğuk bir duş sadece birkaç dakika için bile olsa özellikle egzersizden sonra yenilenmenize ve genel olarak iyi hissetmenize yardımcı olmak için soğuk terapi işlevi görebilir.

Sporda uzmanlık sertifikasına sahip ortopedi cerrahı MD Sharon Hame, "Soğuk duşlar, spor sonrasında kaslar için muhteşem!" diyor.

Kriyoterapi olarak da adlandırılan soğuk terapi, terapötik nedenlerle vücut dokularını soğutmak için soğuk sıcaklıklara maruz kalma esasına dayanıyor. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere soğuk terapiyi uygulamanın birkaç yolu bulunuyor.

Su sıcaklığını her seferinde iki ila üç dakika süreyle 60 derecenin altına düşürmeyi içeren soğuk duşlar

Küçük bir alanı uyuşturmak için kullanılan soğuk sprey

Soğuk suya daldırma veya buz banyoları

Yaralanmaları veya belirli kas gruplarını tedavi etmek için lokalize buz uygulaması

Vücudu çok soğuk buharlara maruz bırakan tüm vücut kriyoterapisi

Neden soğuk duş?

Soğuk duşlar herhangi bir durum için birincil tedavi değil. Ancak semptomların giderilmesi için hızlı bir soğuk su duş faydalı olabilir.

Soğuk algınlığına karşı bağışıklığınızı güçlendirin

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Birkaç dakikalığına bile olsa sıcaktan soğuğa geçmek sizi virüslerin dolaşmasından koruyabilir. gidahatti'nın aktardığ haberce: Soğuk su şoku, enfeksiyonla savaşan kan hücrelerini (lökositler) uyarabilir. Hollanda'da yapılan bir araştırma , 90 gün boyunca 30, 60 veya 90 saniye soğuk duşa geçen kişilerin, soğuk duşa geçmeyenlere göre işten %29 daha az hasta olduğunu tespit etti.

Depresyon belirtileriyle savaşın

Soğuk su tedavisinin depresyon üzerindeki etkileri hakkında sınırlı araştırma mevcut. Ancak var olan araştırma bazı olumlu sonuçlar gösteriyor. Bir klinik çalışmada , birkaç ay boyunca her gün soğuk duş alan katılımcılar depresyon semptomlarında azalma bildirdiler. Ek araştırmalar, soğuk suyun ruh halinizi iyileştirebileceğini ve kaygıyı azaltabileceğini gösteriyor.

Soğuk duş

Soğuk suyla duş alan kişiler nezle, grip gibi enfeksiyonlara karşı daha dirençli olur. Çünkü soğuk duş kanınızdaki monosit ve lenfositlerin artmasına sebep olur. Bu maddeler ise bakteri ve virüslerle savaşmada çok önemli bir görev üstlenir. Bu sebeple soğuk duş alan kişi, birçok hastalığa karşı daha güçlü tepki verir.

Soğuk suyla duş almanın zararları

Çoğu zaman faydaları ile bilinen soğuk duşun bazı zararları da bulunmakta. Özellikle kalp rahatsızlığı olanların ılık su tercih etmesi gerekir. Aksi taktirde soğuk duş kalp krizi meydana getirebilir.

Sıcak havalarda soğuk duş almak da zararlı olabilir. Kan damarlarının fazla büzüşmesine ve kalp krizine yol açabilir. Bundan dolayı aşama aşama vücudunuzu alıştırmalı, bir anda soğuk suyun altına girmemelisiniz.

Soğuk suyun ve soğuğun beyine ödem yapıcı etkileri olabilir. Bu duruma dikkat edilmesi gerekir. Ani soğuk veya sıcak su dökmek beyinde kalıcı etkilere neden olabileceği gibi ani ısı değişimleri de vücuda zarar verebilir.

Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalarını sıcak havada soğuk duş almamaları yönünde uyarmakta. Boztosun, ''Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücudun kan akımını değiştirmesiyle yapılır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur'' demektedir. Soğuğa maruz kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Prof.Dr. Boztosun, "Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir" uyarısında bulundu.

Soğuk duş almak hasta yapar mı?

Sıcak havalarda soğuk duş almak da zararlı olabilir. Kan damarlarının fazla büzüşmesine ve kalp krizine yol açabilir. Bundan dolayı aşama aşama vücudunuzu alıştırmalı, bir anda soğuk suyun altına girmemelisiniz. Soğuk suyun ve soğuğun beyine ödem yapıcı etkileri olabilir.