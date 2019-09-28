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Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz’dan ‘sınav kaygısı’ uyarısı: ‘Çok çalış’, ‘sakin ol’ telkinleri kaygıyı daha da artırıyor

Sınav, özellikle bazı öğrenciler için aşırı tedirginliğe neden olabiliyor. Öğrencilerin başarısız olma korkusu, sınav kaygısının en önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz, çocuklarda sınav kaygısına yönelik ebeveynlere bazı uyarılarda bulundu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:15
Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz’dan ‘sınav kaygısı’ uyarısı: ‘Çok çalış’, ‘sakin ol’ telkinleri kaygıyı daha da artırıyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Kaygı sorunu yaşayan çocuklara ilişkin Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

'Çok çalış', 'sakin ol' telkinleri kaygıyı daha da artıyor!

Çocukların okula başlamazdan önce adeta rüya gibi bir dönem geçirdiklerini fakat okula başlanmasıyla birlikte yoğun bir stresin başladığını hatırlatan Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz, “Sınav kaygısı belirtileri kişiyi ve çevresini tedirgin etse de yaşadıkları durumun tedavisi çok zormuş gibi görülüyor fakat hiç de düşünüldüğü kadar zor bir tedavi süreci yaşanmıyor. Bazı psikoterapi yöntemleriyle 1-2 ay içinde kalıcı olarak sınav kaygısının ortadan kaldırılması mümkündür. Kaygı yaşayan çocuklara ilişkin ebeveynler ‘çok çalış’, ‘sakin ol’ gibi iyi niyetle kullanılan ifadeler aslında yaşanan kaygıyı daha da artırıyor.” şeklinde konuştu.

“Beden dili ve ses tonu ile verdiğiniz mesajlara dikkat edin”

Sınavlara hazırlanan çocuklara ilişkin velilere önerilerde bulunan Yusuf Yılmaz, şöyle konuştu:

Ergenlik sürecinde bulunan çocuklarınızın zor ve stresli bir dönemden geçtiğini unutmayın ve ona mümkün olduğunca yardımcı olmaya, çocuğunuzu anlamaya çalışın. Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleriniz çocuğunuza da yansır ve onu daha da sıkıntıya sokabilirsiniz. Beden dili ve ses tonu ile çocuklarınıza verdiğiniz mesajlarınıza dikkat edin.

“Anlayışlı ve destekleyici davranın”

Gereğinden fazla fedakarlıktan kaçınılmasını ve yapılan fedakarlıkların hatırlatılmaması gerektiğine dikkat çeken Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

Çocuklarınızı sınavlara hazırlarken kendi hayatınızı, kendi yaşamınızı unutmayın. Daha fazla yardımcı olmak için işinizden ayrılmanız ya da daha farklı aşırı fedakarlıklar çocuklarınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Çocuğunuzdan beklentilerinizde mümkün olduğunca gerçekçi olun. Zor ve stresli dönemlerde çocuklarınıza karşı daha fazla anlayışlı ve destekleyici bir tutum ortaya koyun.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:15
  1. Kaygı sorunu
  2. Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz
  3. Sınav kaygısı
  4. Ergenlik süreci
  5. Beden dili

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