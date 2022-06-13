Uzman psikologdan uyarı: Çocuğun karnedeki notu düşükse aşırı tepki vermeyin!

Özcan, eğer çocuğun karnesindeki notlar düşükse, bunun nedeninin araştırılması gerektiğini söyledi.

Bu araştırmayı yaparken suçlayıcı ya da eleştirel bir üsluptan ziyade problemin çözmeye yönelik adım atılmasının önemine dikkat çeken Özcan, “Anne ve babaların çocuklarına gösterdikleri aşırı tepkiler çocukta kaygı, endişe yaratacağı gibi özgüven kaybına da neden olabilir. Ancak aile kötü gelen karneyi de görmezden gelmemelidir. Aile çocuğunun aldığı düşük notlarının sebeplerini araştırmalı, yaşanan problemler için önlemlerde almalıdır.

Alınan notlardan ziyade dönem boyunca gösterilen çaba, yerine getirilen sorumluluklar, üzerinde durulmalı, okulda alınan sorumluluklarla ilgili olarak, çocuğun yaptıkları ve yapmadıkları hakkında farkındalıklar oluşturulmalıdır.

Düşük notların telafisi için çözüm önerileri getirilmeli, bir yol haritası oluşturularak, bu durumun bedelleri tartışılmalıdır. Bunlar yapılırken çocuğa değerinin notlarla ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğu, her koşul ve durumda ailesi tarafından sevileceği, destekleneceği de hissettirilmelidir” dedi.

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