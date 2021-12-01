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Ekonomi Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmene ne kadar maaş verilecek?
Ekonomi

Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmene ne kadar maaş verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uzman öğretmen müjdesi geldi. “Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz, aynı haklara sahip olacaklar.” diyen Erdoğan, “Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz.” uzman öğretmenlik hakkını elde eden binlerce öğretmen ise uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmene ne kadar maaş verilecek? sorusunu sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:25:00 - 2021-12-01 15:29:28
Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmene ne kadar maaş verilecek?

MEB uzman öğretmene ne kadar maaş verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan ardı ardına öğretmenlere müjdeyi verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

"Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimiz ile aynı haklara sahip olacak.Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimiz ile aynı haklara sahip olacak. Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız. Sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız."

 

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