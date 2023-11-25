Uzman isimden uyarı geldi! Bu hata boyun fıtığına yol açıyor

Telefonun yanlış kullanımının boyun tutulmasına yol açtığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, “Telefonla konuşurken yapılan en büyük hata, telefonu omuzla başın arasına sıkıştırmaktır. Bu pozisyon boyun tutulmalarına sıklıkla zemin hazırlar. Son yıllarda hayatımıza giren ‘cep telefonu boyun hastalığı’; ilerlemiş olgularda şiddetli baş ağrısına, kollarda uyuşma ve karıncalanmaya, kuvvet kaybına, disk hasarlarına ve ciddi boyun fıtıklarına neden olabilmektedir” dedi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si ile yüzde 70’inin yaşamlarının bir evresinde boyun ağrısı yaşayacağının tahmin edildiğini dile getiren İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir’den Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, “Boyun tutulması ise; günümüzde oldukça sık yaşanan ve genellikle tehlikeli olmamasına rağmen yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Boyun kaslarının ani tutulması ile ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Arkasında ciddi boyun fıtıkları olabilir

Boyun tutulmalarının büyük çoğunluğu önemsiz ve basit sorunlar olsa da bazılarının ciddi sıkıntılara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Berna Tander, boyun tutulmasına yol açan sebepleri şöyle açıkladı:

“Boyundaki omurlar ön tarafa doğru kavis yaparak şekillenmektedir. Bu yapılar başımızı sağa, sola, yukarı ve aşağı çevirmemizi sağlar. Boyun bölgesini zorlayıcı bir pozisyonda uzun süre kalmak, gün içerisinde cep telefonu ile sürekli konuşmak, ekrana bakmak, stres altında çalışmak, boyun düzleşmeleri, araç kullanırken ani fren yapmak ya da spor yaparken omurgaya, kaslara zarar verecek hareketler yapmak gibi nedenler sayılabilir. Daha ciddi boyun tutulmaları nedenleri ise; travmalar, araç içi veya dışı trafik kazaları, romatizmal hastalıklar ve ciddi boyun fıtıkları vb. durumlar olarak sıralanabilir.”

Ofis çalışanları ve öğretmenler risk altında

Prof. Dr. Berna Tander, son yıllarda özellikle fiziksel olarak bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında, öğretmenlerde, sağlık çalışanlarında, transit taşımacılık yapan bireylerde, uzun saatler uygunsuz koşullarda antrenman yapan sporcularda ve gün içerisinde uzun süre cep telefonu kullanan ve sürekli telefon ekranına bakan kişilerde boyun tutulması riskinin çok daha fazla olduğunun yapılan çalışmalarla gösterildiğini ifade etti. Prof. Dr. Tander, bunun dışında kötü ergonomik çalışma koşulları, çalışırken yoğun fiziksel stres altında olmak ve sürekli sabit bir noktaya odaklanmanın da boyun tutulmasına davetiye çıkardığını kaydetti.

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En sık rastlanan belirtiler

Boyun tutulması belirtilerinden bahseden Prof. Dr. Tander, “En sık rastlanan belirtiler; boyun kaslarında belirgin olan sertlik, başın her yöne hareket ettirilmesinde güçlük ve hareket ettirmeye çalışırken ortaya çıkan şiddetli ağrıdır. Enseden başa doğru yayılan baş ağrısı da eşlik edebilir. Kısaca; boyun asimetrik, hareketleri kısıtlı, kasları ise gergin ve ağrılıdır” dedi.

Basit boyun tutulması evde tedavi edilebilir

Prof. Dr. Tander, boyun tutulması tedavisi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Basit boyun tutulmaları genellikle 3 ile 10 gün arasında kendiliğinden geçer. Basit boyun tutulması tedavisi evde rahatlıkla yapılabilir. Öncelikle gerilmiş kasları rahatlatmak için tutulan bölgeye sıcak bir havlu koymak, ılık bir banyo yapmak veya banyo sırasında bir süre kesintisiz olarak boyuna ılık su tutmak kişinin şikâyetlerini kısa sürede azaltabilir. Doktorunuzun önereceği kas gevşetici veya ağrı kesiciler de mutlaka yarar sağlayacaktır. Eğitimli kişilerin uygulayacağı tıbbi masaj da gerginliği azaltabilir, kişiyi rahatlatır. Ancak eğitimsiz kişilerin uygunsuz koşullarda yapacağı masaj benzeri bir uygulamanın durumu daha da kötüleştireceği akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca boyun bölgesini rahatlatmak için; çok zorlamadan, yavaş hareketlerle, ağrı sınırında, hafif germe egzersizleri de yapılabilir.”

Egzersiz yapın, doğru yastık seçin

Basit boyun tutulmalarını önlemede öncelikle günlük stresi doğru yönetmenin ve azaltmanın büyük önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Tander, şu önerilerde bulundu:

“Stresi azaltmanın en iyi yöntemi, düzenli ve rutin bir şekilde egzersiz yapmaktır. Egzersiz alışkanlığı kazanmak, yaptığınız egzersizden keyif almanıza bağlıdır. Doğru pozisyonda, doğru yastıkta uyumak, boyun tutulmalarının görülme sıklığını mutlaka azaltacaktır. Önemli bir boyun probleminiz varsa, yastık seçiminde doktorunuzdan da tavsiye alabilirsiniz. Omuz çantası taşımak yerine sırt çantaları tercih edilmelidir. Omuz çantası kullanılıyorsa da ağır olmamalı ve hep aynı tarafta taşınmamalıdır.”

Telefonu omzunuzla başınız arasına sıkıştırmayın

Yapılabilecek bazı hataların da boyun ağrısını tetiklediğine dikkat çeken Prof. Dr. Tander,

“Telefonla konuşurken yapılan en büyük hata; telefonu omzunuzla başınızın arasına sıkıştırmaktır. Bu pozisyon boyun tutulmalarına sıklıkla zemin hazırlar. Telefonda sosyal medyayı takip ederken, başın sürekli, öne doğru eğik durması boyun problemlerinin sıklığını her geçen gün artırmaktadır. Masa başında çalışırken, sürekli hareketsiz oturmak, bir süre sonra boyun tutulmasına yol açacaktır. Ayrıca omuzlarınız, sırtınız ve boynunuz dik ve düz olacak şekilde oturmak da boynunuzdaki sorunları azaltabilir. Klima ve vantilatör gibi aletlerin bulunduğu ortamlara da dikkat edilmeli; banyodan sonra saçları kurutmadan ıslak saçlarla dışarı çıkılmamalıdır” dedi.

Cep telefonu boyun hastalığı baş ağrısı yapabilir

Boyun tutulması tedavi edilmediğinde başka hastalıklara zemin hazırlayabileceğini işaret eden Prof. Dr. Tander, “Baş ve boyun bölgesinin sürekli aynı pozisyonda kalması, sık sık tutulması, ağrılara ve ileri durumlarda boyun fıtığına neden olabilmektedir. Zamanla baş ağrısı, omuz çevresinde gerginlik, şiddetli ağrı, boyundaki fizyolojik eğriliğin bozulması (boyun düzleşmesi) ve şekil bozukluklarının ve boyun kireçlenmesinin erken yaşlarda ortaya çıkması gibi sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Ayrıca son yıllarda hayatımıza giren ‘cep telefonu boyun hastalığı’, ilerlemiş olgularda şiddetli baş ağrısına, kollarda uyuşma ve karıncalanmaya, kuvvet kaybına, disk hasarlarına ve ciddi boyun fıtıklarına neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tander, boyun tutulması uygulanan tedavilere rağmen geçmiyorsa, ağrı şiddeti artıyor, kollarda, ellerde uyuşma, kaslarda kuvvetsizlik ve baş dönmesi gibi bulgular ekleniyorsa zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini de söyledi.