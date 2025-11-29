  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzman isimden önemli açıklama! Akciğer kanseri neden bu kadar arttı?

Tunceli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedef Küçükyalçın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı değerlendirmede; tütün dumanındaki binlerce zararlı maddeye dikkat çekerek hastalığın görülme sıklığının neden yükseldiğini anlattı.

Akciğer kanserinin hem dünyada hem de Türkiye’de en hızlı artış gösteren kanser türlerinden biri haline gelmesinin nedenlerine ilişkin açıklama yapan Tunceli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedef Küçükyalçın, en büyük risk faktörünün tütün ürünleri olduğunu vurguladı.

 

En büyük risk faktörü tütün

Küçükyalçın, özellikle tütün kullanımının ve tütün dumanına maruziyetin en büyük risk faktörleri arasında bulunduğunu söyledi. Küçükyalçın, akciğer kanseri belirtilerinin çoğu zaman sinsi ilerlemesi nedeniyle tanının geç konabildiğini vurgulayarak vatandaşlara tütün ürünlerinden uzak durma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirme çağrısında bulundu.

 

Tanıda geç kalınabiliyor

Akciğer kanseri belirtilerinin sinsi ve belirsiz ilerlediğini ve bu yüzden tanının geç konulduğunu belirten Dr. Sedef Küçükyalçın, "Akciğer kanseri günümüz dünyasında en sık görülen kanser çeşitlerinden biri. Özellikle erkeklerde 1’inci sırada, kadınlarda 2’nci sırada. Akciğer kanseri için risk faktörlerine bakacak olursak en önemli sebeplerden biri sigara dumanı. Sigara, tütün, nargile gibi tütün dumanına maruz kalmak. Çevresel ve mesleki maruziyetler, özellikle aspest maruziyeti, herhangi bir nedenden ötürü radyasyona maruz kalmak, hava kirliliği ve ailede akciğer kanseri öyküsü olması sayılabilir. Tütün dumanı 7 binden fazla kanserojen madde içermektedir. Bunlardan en az 70’inin akciğer kanserine sebep olduğu bilinmektedir. Akciğer kanseri ile ilgili belirtileri sayacak olursak özellikle nefes darlığı, geçmeyen ve uzun süren öksürük, öksürmekle ağızdan kan gelmesi ya da öksürmekle kanlı balgam tükürmek, istemsiz kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ses kısıklığı gibi sebeplerle hastalar polikliniğimize başvurabiliyor. Akciğer kanseri belirtileri sinsi ve belirsiz seyretmekte. Bundan ötürü kanser tanısı geç konabilmektedir. Bizler de akciğer kanseri farkındalık ayı vesilesi ile hastalarımızın tütün ve tütün ürünleri içeren ürünleri kullanmamalarını, dumansız hava sahası uygulamalarını desteklemelerini ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerini önermekteyiz" şeklinde konuştu.

