Uzman isimden kritik uyarı! Biri çakılacak biri uçacak

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, mal varlığı 1.9 Trilyon ABD doları bulan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. çok konuşulacak dolar ve altın analizinde bulundu. Ekonomist Evren Devrim Zelyut Citigroup’un dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili açıklamasını kendi kanalında değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası’nın tahvil alımıyla ilgili düşünceleri Fed Başkanları’nın açıklamalarıyla netlik kazanmaya devam ettikçe dünyaca ünlü finans şirketleri değişen piyasa şartları dahilinde dolar ve altın fiyatı beklentilerini yeniliyorlar.

Dünya üzerinde 120.318 Milyar ABD Doları cirosu bulunan ve Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olarak değerlendirilen Citigroup’un dolar ve altın raporunu Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut yorumladı.

"Dolar çıkacak altın geri çekilecek"

Citigroup’un ABD Baş Hisse Senedi Stratejisti Tobias Levkovich’in yatırımcılara gönderdiği notu konuşmasında değerlendiren Evren Devrim Zelyut, raporda kısaca dolarda ve altın fiyatında daha fazla oynaklığa hazır olun uyarısında bulunulduğunu öne sürdü.

Raporda geçen “ Tahvil piyasası Fed’in varlık alımı azaltımı, yüksek vergi ihtimali ve kalıcı enflasyona tepki vermek zorunda. Bu faktörlerin eylül ayı civarında bir araya gelip sert bir oynaklık meydana getireceğini öngörüyoruz” ifadeleri bir kez de takipçileriyle paylaşan ekonomist Zelyut “Fed eylül ayına doğru zaten geçen toplantıda her ay 120 milyar dolarlık piyasaya sundukları parayı azaltmayı konuşmuşlardı. Eylül gibi bu işin zamanı ve takvimi belli olduğu zaman dönüp bu olay faizleri vuracak. Faizleri vurduğunda faizleri yukarı çekilecek ve ABD doları değerlenecek. Borsalardan da faizleri yukarı çıkması nedeniyle çıkışlar gerçekleştirilecek. Bu durum doları ve borsaları vuracak. Altının davranış biçimine baktığımız zaman iki tane önemli faktör var. Levkovich’in tarif ettiği gibi eylül ayıyla birlikte tahvil alım hızının azaltılması gibi bir durum karşılaşmak haliyle altın fiyatlarında da yeni geri çekilmeleri beraberinde getirecek” analizinde bulundu.

Citigroup’un dolar ve altın analizini iç piyasa koşulları dahilinde de değerlendiren Zelyut, bu dalgalanmanın sadece küresel altın ve dolar fiyatlarında değil Türkiye’de de etkisinin büyük olacağını öne sürdü.