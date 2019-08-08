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Uzman isimden kritik deprem uyarısı! 'Artçı şoklar meydana gelebilir'

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir ve Denizli'de meydana gelen depremlerin ardından önemli uyarılarda bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Uzman isimden kritik deprem uyarısı! 'Artçı şoklar meydana gelebilir'

İzmir'de 4.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, bu kez de Denizli'de Kandilli verilerine göre 6,5, AFAD'a göre 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den konuyla ilgili sıcağı sıcağına açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz yıkılmış binaların bulunabileceğini söyledi ve artçı depremler konusunda yetkilileri uyardı.

İşte Tüysüz'ün açıklamaları:

"Birbirinden bağımsız iki deprem. Farklı lokasyonlarda gerçekleşti. Dolayısyla birbiriyle bağlantıları yok. Baklan'da olan deprem 6.5 olarak veriliyor. Zaman içerisinde değişebilir bu. Bu fay hattı üzerinde geçmişte de yaşanan depremler var. Jeolojik açıdan bu fay hattı üzerinde yaşanması çok sürpriz olmayan büyüklükte depremler."

"Bölgedeki insanların evlerine girmemesini öneriyorum"

"6 önemli bir sarsıntı. Hasar beklenebilir. Bu yörede baktığımızda zayıf zemin yapısı nedeniyle hasar beklenebilir. 5, 5.5 şiddetinde artçı şoklar da beklenebilir. Bölgedeki insanların evlerine girmemesini öneriyorum."

"Ege Bölgesi çok sık ama büyük deprem üretmeyen bir bölge. Çok sayıda fayın geçtiği bir lokasyon. Jeolojik yapıya baktığımız zaman bu tür depremlerin olması doğal. İki depremin art arda denk gelmesi tamamen tesadüf."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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