Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı

Ons altın fiyatları, dün ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla sert gerilerken; gram altın fiyatları yeni günde tarihi rekor seviyesini tazelendi. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı Özsoy, "Küresel enflasyon baskılarının devam ettiği ortamda ons altın bu sert düşüş sonrasında yeniden bir toparlanma sürecine girecektir" şeklinde değerlendirdi.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı Murat Özsoy'un açıklamaları;

ABD Başkanı Biden’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ı yeniden aday göstermesi ve Başkan Yardımcılığına da Brainard’ı aday göstermesi sonrasında piyasalardaki soru işaretinin gitmesi ve tesis edilen güvenin ardından ABD dolar endeksinin 96 seviyesinin daha da üzerine çıkması sonucunda ons altında sert bir düşüş yaşandı.

Bu sert düşüş akabinde 1805 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altının bu seviyelerde pek kalıcı olacağını sanmıyorum. Küresel enflasyon baskılarının devam ettiği ortamda ons altın bu sert düşüş sonrasında yeniden bir toparlanma sürecine girecektir ancak bu toparlanma hızı dün yaşanan sert düşüş gibi ani bir toparlanma göstermeyebilir.

ABD Başkanı Biden’ın konuşması ile ABD dolar endeksi bu seviyeden daha da yukarılara 100 seviyesine kadar dayanabilecektir ve bu durum ons altının toparlanmasını geciktirecektir diye düşünüyorum, çünkü bir yandan ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde de bir yükseliş söz konusu. Bu toparlanmanın başladığına kanaat getirmemiz için ilk etapta 1821 dolar seviyesinin aşılmasını takip etmek gerekli.