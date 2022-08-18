Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, diyabetli hastalarla ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Aktaş, dünyadaki her 2 diyabetli kişiden 1’inin diyabet hastası olduğunu bilmediğini ifade etti.

Aktaş, halk arasında ‘şeker hastalığı’ olarak da bilinen diyabetin, kanda bulunan glikoz değerinin yüksek olmasıyla ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Aktaş, dünyadaki her 2 diyabetliden 1’inin diyabet hastası olduğunu bilmediğini belirtti.

Diyabet görülme sıklığının hareketsiz yaşam biçiminin yaygınlaşması, artan obezite ve sağlıksız beslenme tarzı ile birlikte arttığına vurgu yapan Aktaş, diyabetin hayatı tehdit eden, oldukça ciddi bir hastalık olduğunu söyledi ve "Tanısı konup etkin kan şekeri kontrolü yapılmazsa körlük, kalp krizi, inme (felç), böbrek hastalıkları ve bacak gibi organların kayıpları yönünden yüksek risk oluşturabilir” dedi.

Doç. Dr. Aktaş, farklı çeşitleri olan diyabetin en yaygın görülen türünün Tip 2 diyabet olduğunu bildirdi.

Aktaş, “Bir diğer adı insülin direnci olan Tip 2 diyabette, pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde hücrelerde insülin hormonunun algılanamaması nedeniyle bu hormona karşı duyarsızlık oluşur. Bu durumda kan şekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve kan glukoz düzeyi normalin üzerine çıkar. Bunun sonucunda bireyde ağızda kuruma, kilo kaybı, çok su tüketme ve çok yemek yeme ihtiyacı şeklinde belirtiler görülür. Bu hastalığa genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde rastlanılıyor” dedi.

Genelde ani şekilde ortaya çıkıyor

Tip 1 diyabetin ortaya çıkışının genelde ani ve dramatik olduğunu söyleyen Aktaş, “Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, beklenmeyen kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi belirtiler görülebilir. Tip 1 diyabetin belirtileri daha az sıklıkta ama aynı biçimde Tip 2 diyabetli kişilerde de olabilir. Ancak Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır ve bu yüzden tespiti de daha zordur. Bazı Tip 2 diyabetli kişilerde ise hiçbir erken belirti görülmez ve başlangıçtan birkaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonları sayesinde teşhis edilebilir. Bu nedenle yukarıda sayılan belirtilerden bir veya birkaçına sahip bireylerin zaman kaybetmeden kontrol amaçlı olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerilir.” dedi.

Gestasyonel diyabetin (gebelik diyabeti) ise gebelik esnasında tespit edilen kan şekeri yüksekliği olduğunu söyleyen Aktaş, “Bu tür diyabet çoğu zaman bebek doğduktan sonra geçer. Ancak bireyde gebelik diyabeti varsa, yaşamının daha sonraki kısmında Tip 2 diyabet gelişme riski de yükselir” ifadelerini kullandı.

Diyabet için uygulanan ve araştırma aşamasında olan birçok tedavi şekli bulunduğunu söyleyen Aktaş, ancak şu an için yaygın olarak kullanılan kesin bir tedaviden söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Aktaş, “Diyabet tedavisinde amaç, kan şekeri kontrolünü sağlamaktır. İyi bir diyabet kontrolü için sağlıklı beslenmek, egzersiz, diyabet ilaçları ve insülin kullanmak gerekir. Ancak bu sayede normal yaşama devam etmek mümkündür. Bununla beraber insülin tedavisi başlanan hastalar, eğer pankreaslarında insülin üretimi devam ediyorsa, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve düzenli egzersiz yaparak insülin tedavisini bırakıp sadece diyabet ilaçları ile kan şekerlerini düzenleyebilirler” diye konuştu.