  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avukat CHP'li belediyeden aldığı cevapla şoke oldu! 'Siz AK Partilisiniz ne hizmeti!'

Bakan Soylu: Mağdurlara ilk ödemeler yapıldı

Tamı tamına 130 milyar lira! Cumhurbaşkanlığı az önce açıkladı

Dünya devinden flaş Türkiye hamlesi! Yıl sonuna kadar bunu yapacaklarını duyurdular

Nereden nereye gittiğini açıkladılar! İşte PKK'lıları taşıyan gizemli helikopterin rotası

Türkiyesiz olmayacağını anladılar! Mısır'dan Yunanistan'a gizli mesaj

Yalılarda viski yudumlayıp onları hedef alanlar görsün! İmamlardan laikçilere ibretlik ders

Banka iflasları sonrası İslam Memiş’ten olay yorum! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindiren haber geldi! Bayram ettirecek

Cüneyt Özdemir’in sözleri yeniden gündemde! ‘Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz’
Kadın - Aile Uzman isimden korkutan açıklama! Bakın geç evlilik nelere yol açacak
Kadın - Aile

Uzman isimden korkutan açıklama! Bakın geç evlilik nelere yol açacak

Prof. Dr. Yakup Kumtepe, geç evliliklerin arttığını ve 15-20 yıllık süreçte artık kadınların anne olmalarının güçleşeceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 18:33:00 -
Uzman isimden korkutan açıklama! Bakın geç evlilik nelere yol açacak

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe: "Önümüzdeki 15-20 yıl içinde her iki kadından biri çocuk isteyecek ama çocuk sahibi olamayacak."

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Kumtepe, düzenledikleri "Palandöken Kadın Doğum Kongresi"nde, dünyada kadın kanserleri tedavisinde son güncel durumlar ile infertilite ve tüp bebek tedavi konularının görüşüldüğünü anlattı.

Dünyada rahim ağzı kanserine yılda yakalanan yaklaşık 600 bin kadından 300 bininin öldüğüne dikkati çeken Kumtepe, "Ülkemizde her yıl yaklaşık binin üzerinde kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor. Rahim ağzı kanserinden korunabilmek için aşı çok önemli, aşı ile bu kanserin tamamen kökü kurutulacak. Kongrede bu hastalığı önlemek, toplumdan uzaklaştırıp bulaşıcılığı azaltmak için aşının önemi vurgulandı." dedi.

Kumtepe, rahim ve yumurtalık kanserlerinden erken tanı ile erkenden tedavisinin önemine işaret ederek, kadınların uzun süre yaşaması için yıllık jinekolojik muayenelerinin önemli olduğunu vurguladı.

'35 yaşından sonra zorlaşıyor'

Kongrede öne çıkan başlıklardan birisinin de infertilite (çocuk sahibi olamama) olduğunu vurgulayan Kumtepe, şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Artık kadınlarımız geç evlilik yaptığı için doğurganlıkları azalıyor. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde her iki kadından biri çocuk isteyecek ama çocuk sahibi olamayacak. Bunun sebebi, kadınlar geç evleniyor ve doğurganlıklarının çok uzun süre devam edeceğini düşünüyor ancak tıp bize 35 yaşından sonra kadının doğurganlığın çok azaldığını söylüyor."

Kumtepe, bu konuda kadınlar ve hekimler arasında bilgi eksikliğinin olduğuna dikkati çekerek, çocuk sayısının mutlaka 35 yaşından önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

İlk çocuğu doğuran kadınların ikinci çocuk için uzun yıllar ara vermesinin yanlış olduğunu anlatan Prof. Dr. Kumtepe, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımızda 'ikinci çocuk için doğurganlığımı nasıl olsa ispatladım, istediğim anda doğururum' gibi yanlış düşünce ortaya çıkmış durumda. Doğum sayısı ile kanser arasında yakın ilişki var. Kesinlikle çok çocuk doğurmak özelikle yumurtalık ve rahim kanserlerinin önlenmesi için en önemli faktörden biri, yani 3-4 doğum yapan kadın 1-2 doğum yapan kadına göre hem daha az rahim kanserine hem de daha az yumurtalık kanserine yakalanıyor."

Kumtepe, tüp bebek konusunu doğurganlık ve kadın yaşıyla ele aldıklarını belirterek, "Tüp bebekte başarı oranımız yüzde 80'nin üzerinde ama kadınların kucağına çocuk alma ihtimali maalesef yüzde 30'unun altında. Bunun sebebi ise kesinlikle kadının yaşıyla alakalı, tüp bebek başarısızlığında ileri kadın yaşı tek değiştiremediğimiz faktör." diye konuştu.

Duyanlar şaşırabilir! Sağlığınız hakkında doğru bilinen yanlışlar
Duyanlar şaşırabilir! Sağlığınız hakkında doğru bilinen yanlışlar

Sağlık

Duyanlar şaşırabilir! Sağlığınız hakkında doğru bilinen yanlışlar

Sadece yedikleriniz değil içtikleriniz de tehlikeli! Tek yudumuyla damarları tıkayan içecek
Sadece yedikleriniz değil içtikleriniz de tehlikeli! Tek yudumuyla damarları tıkayan içecek

Kadın - Aile

Sadece yedikleriniz değil içtikleriniz de tehlikeli! Tek yudumuyla damarları tıkayan içecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23