Uzman isimden kolesterolü dibe çeken çay! Çay sezonu açıldı: Yüzde yüz faydası var, stoklayın! Temizleniyor

Uzmanından kolesterolü dibe çeken çay tarifi: “Her gün bir bardak içenin damarları temizleniyor”

Kolesterol, kronik rahatsızlıkların zemininde oturan önemli sağlık sorunlarından birini oluşturuyor. Kötü kolesterol değerlerindeki yükseliş, büyük bir risk oluşturarak damarlarda birikime neden olabiliyor. Bu riski önlemenin ise; basit günlük değişimlerde yatan formülleri bulunuyor.

Yüksek kolesterole sahip olmak, kanınızda kolesterol olarak bilinen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına geliyor. Bu başlangıçta endişe kaynağı olmasa da, zamanla bu kolesterol birikerek tıkanıklıklara yol açabilir.

Şiddetli vakalarda bu, kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden acil durumlara neden olabilir. Beslenme sistemi, yüksek kolesterole katkıda bulunan önemli bir faktördür ve en yaygın nedenlerinden biri çok fazla yağlı yiyecek yemektir.

Ancak, belirli yiyecek ve içeceklerin kolesterolünüzü yükseltebileceği gibi, diğerleri de düşürebilir. Bir uzman, kolesterolü düşürmeye yardımcı olması için üç içecek önerdi. Express.co.uk'nun haberine göre; Beslenme Uzmanı Mays Al-Ali diyetinize yeşil çay, yerba mate ve hibisküs çayı eklemenizi tavsiye etti.

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Uzman, yeşil çay ve yerba matenin her ikisinin de kötü düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü düşürdüğü ve serum lipitlerini iyileştirdiğini gösterdiğini belirtiyor. Fakat tüketimi konusunda kafein açısından zengin olması sebebiyle dikkatli olunması gerekiyor.

Hibisküs çayının da bu konuda etkili olduğunu gösteren verilere göre; her gün bu çayı tüketenlerde her gün onu içenlerde, trigliseritleri, düşük yoğunluklu lipoproteini ve toplam kolesterolü düşürdü ve sadece bir ay sonra yüksek yoğunluklu lipoproteini (iyi kolesterolü) artırdı.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay uzun zamandır sağlığı artırıcı özelliklerle dolu bir içecek olarak kabul ediliyor. Nutrition Journal'da 2020'de yayınlanan bir araştırma , yeşil çay içmenin "kötü" kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoproteini ve toplam kolesterolü azaltabileceği sonucuna vardı.



3.300'den fazla katılımcıyı içeren 31 çalışmanın meta-analizine göre; toplu olarak, yeşil çay tüketimi hem normal kilolu deneklerde hem de kilolu kişilerde düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürür, ancak yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü veya trigliseritleri düşürmez. Ancak, daha çeşitli popülasyonları ve daha uzun süreyi içeren iyi tasarlanmış ek çalışmaların yapılması gerekiyor.

"Kötü" kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein, kan damarlarınızın duvarlarında birikebilir. Bu durum zamanla damarların içlerinin daralmasına neden olarak potansiyel sağlık risklerine yol açar. Buna karşılık, yüksek yoğunluklu lipoprotein ("iyi" kolesterol) kolesterolü emer ve vücuttan atılmasını sağlayan karaciğere geri taşır.

YERBA MATE

Yerba mate bitkisinden yapılan bu çaya dair, 2019'da Nutricion Hospitalaria dergisinde yayınlanan bir araştırma, 119 kilo olan bir kadında yerba mate içmenin kandaki yağ miktarı üzerindeki etkilerini analiz etti.

En iyi sonuçlar, içeceği sağlıklı bir diyetle birleştirenlerde görüldü, ancak normal diyetlerine bağlı kalanlar da kolesterolde bir azalma gördü.

Buna göre; yapılan çalışmada "Günlük [yerba] mate alımı, toplam kolesterolü ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve düşük kalorili bir diyetle birlikte trigliseritlerin azalmasını sağlar" dedi.

HİBİSKUS ÇAYI

2009 yılında Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan bir makale , şeker hastalarında kandaki yağları (lipidler) azalttığını buldu. Mevcut çalışmanın sonuçları, ekşi hibiskus çayın diyabetli hastalarda kan lipit profili üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.