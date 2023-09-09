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Sağlık Uzman isimden ebeveynlere uyarı! Bu belirtiler 'Okul fobisi' olabilir
Sağlık

Uzman isimden ebeveynlere uyarı! Bu belirtiler 'Okul fobisi' olabilir

Yeniakit Publisher
2023-09-09 20:30:00 -
Uzman isimden ebeveynlere uyarı! Bu belirtiler 'Okul fobisi' olabilir

Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, uyum haftasıyla birlikte okula yeni başlayan çocuklarda enerji kaybı, isteksizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetlerin okul fobisinin belirtileri olduğunu açıkladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının uyum haftasıyla başlamasıyla birlikte aileler ve öğrencilerde okul telaşı başladı. Kilis'te göreve yapan aile hekimi Saadet Gök, okul telaşı yaşayan öğrenciler ile velilere hem uyarılarda bulundu hem de karşılaşılabilecek durumlar karşısında nelere dikkat edilip nelerin yapılması konusunda önerilerde bulundu.

Her yıl milyonlarca çocuğun okula başlamasıyla birlikte gerçekleşen okul fobisinin, her yüz çocuktan 4-5 tanesinde görüldüğünü belirten Dr. Saadet Gök, okulun, çocuk için daha önce hiç tanımadığı kadar çok sayıda insan, arkadaşla, çocukla tanışma ve karşılaşma süreci olduğunu belirtti. Gök, bununla birlikte uyulması gereken kurallar ve başarılması gereken öğrenim süreçleriyle birlikte yepyeni çevre olduğunu deneyimi yaşandığını da kaydetti.

Okulların başlamasıyla birlikte okula gitmek istemeyen çocuklarda okul fobisi olduğunu söyleyen Aile Hekimi Saat Gök, ‘‘Okul fobisi, çocuğun annesinden ayrılmak istememesi, evden uzaklaşmak ve tek kalmak istememesi, okula gittiği zamanlarda ise kendini gergin, huzursuz ve kaygılı hissetmesi şeklinde ifade edilebilir’’ dedi. 

‘‘Fonksiyonel karın ağrısında tep sebep okul kaygısı’’

Genellikle evden ve aileden ilk defa uzaklaşan çocuklarda karın ağrısının görüldüğünü söyleyen Dr. Gök, "Fonksiyonel karın ağrısı dediğimiz altında yatan sebebin okul kaygısı olduğu durumlar kendini gösterebiliyor. Altında yatan tek sebep okul kaygısı olduğu tespit edilmiştir. Burada ailelerin tutumu çok önemli. Çocuklara, sen okula gitmek istemediğin için karnın ağrıyor, aslında sen numara yapıyorsun gibi ifadeler çocuğun okuldan uzaklaşmasına sebep olur’’ diye konuştu.

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