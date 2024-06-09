Uzman isimden dikkat çeken yorum! Çin ülkesinde uygulama başladı: Altın alım çılgınlığı durdurdu, altın düştü!

Çin Merkez Bankası geçen ay hiç altın satın almayarak 18 ay boyunca devam eden ve değerli metalin mayıs ayında rekor seviyeye çıkmasına yardımcı olan büyük bir alım çılgınlığına son verdi. Çin Halk Bankası'nın (PBOC) külçe altın varlıklarının mayıs sonunda değişmediğini açıklamasının ardından spot altın fiyatları yüzde 1,5 düştü. Banka, Kasım 2022'den bu yana rezervlerini stokluyor ve artan jeopolitik gerilimlerin ortasında dünya merkez bankaları tarafından yapılan alımlara öncülük ediyordu.

Saxo Bank AS'nin emtia stratejisi müdürü Ole Hansen, “İlk düşüncem, geçtiğimiz yıl altın rallisinin önemli bir itici gücü olan Çin'in altın alımını bitirmeye yakın olmadığı yönünde” dedi. Duraklama kararı rekor düzeyde yüksek fiyatlar ödeme ihtimalinden çekindiklerini gösteriyor. Altın, güçlü merkez bankası alımlarının desteğiyle mayıs ayında ons başına 2 bin 450 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. PBOC'nin külçe altın talebi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin rezervlerini çeşitlendirmeye ve para birimindeki değer kaybına karşı korunmaya çalışmasıyla geldi.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, dünyanın kamu kurumları tarafından yapılan ilk çeyrek alımları rekor seviyelere ulaşırken, Çin en büyük alıcı oldu. PBOC, mayıs ayında altın varlıklarını 72,80 milyon troy ons seviyesinde tuttu ve bu rakam uzun süreli alımlardan önce 62,64 milyon troy ons seviyesindeydi.

Azalan iştah

Yüksek fiyatların etkisiyle Çin'in talebinin soğuduğuna dair işaretler vardı. PBOC, mart ayındaki 160 bin ons ve şubat ayındaki 390 bin onsa kıyasla nisan ayında yalnızca 60 bin troy ons satın aldı. Ülkenin nisan ayı ithalatı ise bir önceki aya kıyasla yüzde 30 azaldı. Altın boğaları için risk, Çin'in külçe altına olan doymak bilmez iştahının değerli metali talepteki herhangi bir potansiyel değişime karşı savunmasız bırakmış olması.

Sydney'deki ABC Rafinerisi'nde kurumsal piyasalar küresel başkanı olan Nicholas Frappell, ilk fiyat tepkisinin biraz teknik göründüğünü söyledi. Frappell, “Duyuru, resmi sektör talebinin devam ettiği genel trendde bir duraklamadan başka bir şeyi temsil ederse şaşırtıcı olur" dedi.

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