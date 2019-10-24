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Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türk tankları karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar

Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 23:11
Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türk tankları karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar

Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin, Ankara ile Moskova'nın imzaladığı tarihi Soçi mutabakatını değerlendirdi. Amerikan hegomanyasının başarısızlıkla yüz yüze olduğunu söyleyen Dugin, bölgede kurulmak istenen "bağımsız Kürdistan" projesinin çöktüğünü vurguladı.

Tarihi Soçi Mutabakatı'nın yeni dünya düzeni için önemli bir adım olduğunu söyledi. Amerika'nın yenildiğini vurguladı.

Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin, Ankara'da "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" adıyla düzenlenen bir panele katıldı. Soçi mutabakatını değerlendiren Dugin,

Ortadoğu'da kurulmak istenen "Bağımsız Kürdistan" projesinin çöktüğünü, Türk tanklarını gören ABD'nin geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

Dugin, panelde  yeni Dünya düzeninde Türkiye'nin NATO'da üye kalmasını da değerlendirdi. Rus felsefeci, NEO-Avrasya akımının öncülerinden Prof. Dr. Aleksandr Dugin NATO'nun Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:11
  1. Ankara
  2. TSK
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • osmanosman7 sa önce
    TÜRK TANKI ? TANK YAPTIKTA HABERİMİZ OLMADI HANGİ TÜRK TANKIM60 SABRA ABD TANKILEOPART2A ALT VERSİYON ALMAN TANKIHANGİ TÜRK TANKI BEYLER ??TANK YAPTIKTA BİZMİ DUYMADIK HAYIR İNSAN HAYRET EDİYOR TRUMP DENİLEN İBNENİN ÇÖP TANKINI KULLANIYORSUN ...TRUMPA POSTA KOYUYORSUN.. O TRUMP ARABİSTANA M1A2 ABRAMS TANKI VERMİŞ SENDE VAR ABD NİN BELEŞ VERDİĞİ 50 YILLIK M60.... VE SEN TÜRK TANKI DİYORSUN. YEMİN EDERİM BU KADAR SALAK BİR HABERCİLİK OLAMAZ YA.
  • Doğan MiraçDoğan Miraç8 sa önce
    Gone With the Wind – Rüzgar Gibi Geçti..........
  • Milletin iradesiMilletin iradesi8 sa önce
    doğru söylemiş.
  • hasan KARADUMANhasan KARADUMAN8 sa önce
    Hey yavrum sübhanallah boncuğu gibi dizilmişler,Allah,ım senordumuzu koru onları cihanda muzaffer eyle.Selam ve dua ile.

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