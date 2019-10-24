Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türk tankları karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin, Ankara ile Moskova'nın imzaladığı tarihi Soçi mutabakatını değerlendirdi. Amerikan hegomanyasının başarısızlıkla yüz yüze olduğunu söyleyen Dugin, bölgede kurulmak istenen "bağımsız Kürdistan" projesinin çöktüğünü vurguladı. Tarihi Soçi Mutabakatı'nın yeni dünya düzeni için önemli bir adım olduğunu söyledi. Amerika'nın yenildiğini vurguladı. Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin, Ankara'da "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" adıyla düzenlenen bir panele katıldı. Soçi mutabakatını değerlendiren Dugin, Ortadoğu'da kurulmak istenen "Bağımsız Kürdistan" projesinin çöktüğünü, Türk tanklarını gören ABD'nin geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi. Dugin, panelde yeni Dünya düzeninde Türkiye'nin NATO'da üye kalmasını da değerlendirdi. Rus felsefeci, NEO-Avrasya akımının öncülerinden Prof. Dr. Aleksandr Dugin NATO'nun Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu belirtti.

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