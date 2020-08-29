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Gündem Uzman isimden çarpıcı açıklamalar! Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklamalar! Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı

Türkiye’nin NAVTEX ilanından sonra Yunan jetleri taciz için her girişimde bulunuyor. Savunma Sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç’ göre, “NAVTEX’in yayınlandığı bölgeye yaklaşan Yunan jetlerini, savurmak için kalkan Türk F-16’ları Yunan uçaklarını tek bir hareketle düşürecek pozisyondaydı.”

Yeniakit Publisher
2020-08-29 07:53:00 -
Uzman isimden çarpıcı açıklamalar! Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı

Savunma Sanayi araştırmacısı Hakan Kılıç, Türk kahraman pilotlarının Yunan F-16’larını engellediği videodaki görüntülere istinaden çok kritik açıklamalarda bulundu.

Kılıç, Türk jetlerinin bomba yüklü olduğundan bahsederek, "Eğer tam yüklü kalktılar ise 6 adet havadan havaya füze ile donatıldıklarını söylemek mümkün." İfadelerini kullandı.

Ege ve Akdeniz’de sürekli taciz girişiminde bulunan Yunan jetlerine Türk F-16’larının kilitlendiğini söyleyen Kılıç önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz’de gergin anlar

MSB’nin yayınladığı videoya göre, Doğu Akdeniz’de tansiyon giderek yükseliyor.

Girit Adasından kalkan GKRY’e giden Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı NAVTEX ilan edilen bölgeye girecekken Türk jetlerinin Yunan jetlerini engellediği bilgisi verildi.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Hakan Kılıç, videoda yer alan görüntüler ve pilotların konuşmasına istinaden, şunları söyledi:

Yaşanan bu olay havacılık camiasında 'it dalaşı' olarak bilinen durum. Türkiye, daha önce Navtex ilan ettiği alana yaklaşan Yunan jetlerini görünce 11 uçak ile müdahale etti ve karşı tarafın uçaklarını belirlenen alanın dışına itmek üzere faaliyette bulundu.

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Yorumlar

abdrhman

vuracaksın bak bir daha teşebbüs edebilirlermi. korkularından altlarına yapar bu pislikler
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