Uzman isimden çarpıcı açıklamalar! Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı

Savunma Sanayi araştırmacısı Hakan Kılıç, Türk kahraman pilotlarının Yunan F-16’larını engellediği videodaki görüntülere istinaden çok kritik açıklamalarda bulundu.

Kılıç, Türk jetlerinin bomba yüklü olduğundan bahsederek, "Eğer tam yüklü kalktılar ise 6 adet havadan havaya füze ile donatıldıklarını söylemek mümkün." İfadelerini kullandı.

Ege ve Akdeniz’de sürekli taciz girişiminde bulunan Yunan jetlerine Türk F-16’larının kilitlendiğini söyleyen Kılıç önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz’de gergin anlar

MSB’nin yayınladığı videoya göre, Doğu Akdeniz’de tansiyon giderek yükseliyor.

Girit Adasından kalkan GKRY’e giden Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı NAVTEX ilan edilen bölgeye girecekken Türk jetlerinin Yunan jetlerini engellediği bilgisi verildi.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Hakan Kılıç, videoda yer alan görüntüler ve pilotların konuşmasına istinaden, şunları söyledi:

Yaşanan bu olay havacılık camiasında 'it dalaşı' olarak bilinen durum. Türkiye, daha önce Navtex ilan ettiği alana yaklaşan Yunan jetlerini görünce 11 uçak ile müdahale etti ve karşı tarafın uçaklarını belirlenen alanın dışına itmek üzere faaliyette bulundu.