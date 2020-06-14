Uzman isimden çarpıcı açıklama: Rusya ve Türkiye arasındaki kritik toplantı neden ertelendi?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında Türk ve Rus dışişleri bakanlarının İstanbul'da gerçekleştirecekleri kritik Libya ağırlıklı toplantısının neden ertelendiğinin perde arkasını anlattı. Caşın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı çizgilerde çatışma oldu"

"Türkiye ve Rusya Libya konusunda ortak mutabakat içerisinde... Dün İbrahim Kalın'da ifade etti 'Türkiye siyasi çözümden yanadır' dedi. Aynı şekilde Rusya tarafı da bu açıklamaları yapmıştı daha önce... Hem Dışişleri Bakanı Lavrov hem de Putin, Suriye'de barışı ateşkesi istediklerini ifade etmişlerdi. Burada her iki devletin İstanbul toplantısına karar vermesi önemli. Bu karar Türkiye ve Rusya taraflarının Libya'da iç savaşın sona ermesini hedeflediğini gösteriyor.

İşlerin normalleşmesi sonrasında da her iki ülke Libya'da iş yapmak istiyor. Libya'nın bölünmesinin önlenmesi ana hedef. Buradaki sorun Hafter'e rağmen ateşkesin nasıl icra edileceğini konusuydu. Zannediyorum burada kırmızı çizgilerde bir çatışma oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da görüldüğü üzere Türkiye Rusya uzlaşısının bittiği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki günlerde bu engelin aşılacağını ve her iki bakanın yeniden bir araya geleceğini düşünüyorum. Bir savaş olmadan, siyasi çözüm yoluyla Hafter'in el çektirilmesi ve ülkenin bölünmeden barışa kavuşması yolundaki iradenin henüz iki tarafında koruduğu kanaatindeyim."