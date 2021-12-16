Uzman isimden çarpıcı açıklama: Böylesi ilk kez envantere girecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlandığını belirterek mayın ve balistik testlerini tamamladığını söyledi. Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dosta güven düşmana korku salan ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

FNSS firması tarafından geliştirilen ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor.

"Dünyada çok fazla yapılan tasarım yok"

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, ZAHA ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oğuz şu ifadelere yer verdi:

Zırhlı amfibi hücum araçları TCG Anadolu'da konuşlandırılmak üzere sipariş verildi ama dünyada mevcut olan sistemlerin aynısı istenmedi. Yeniden milli tasarımlı sıfır tasarım yapılması istendi. Bu yüzden önemli. Çünkü dünyada çok fazla yapılan tasarım yok bu konuda.

Batı'da onlarca yıl eskiden kullanılan tasarımlar hala kullanılıyor. FNSS, Türkiye'de son zamanlarda ortaya çıkan teknolojik yenilikleri de yapacak şekilde yeniden sıfır tasarım yaptı bu noktada. Bu önemli bir noktaydı. Dolayısıyla bunun üzerinden gitti. Şu anda da testleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sudan çıkıp hiç araç değiştirmeden karada devam edebilecek

2022 yılında 27 adet TCG Anadolu'da konuşlandırılacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)'nın teslimini bekliyoruz. Bunlar 24 personele kadar taşıyabiliyor. 2.5 metrelik dalgalarla baş edebiliyor. TCG Anadolu'da yüklenecek amfibi deniz piyadeleri suda çıkıp hiç araç değiştirmeden karada da devam edebilecekler. Bunun üzerinde silah kulesi de yer alacak.

Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerde yoğun ilgi var

Bunların hepsine baktığınız zaman dünyada da çok fazla yeniden tasarlanan sistemler değil bunlar. O açıdan da dünya piyasasında da önemli bir yenilik oldu. Bunun da tabi karşılığı geldi. Daha önceden FNSS firma yetkililerinin söylemlerine göre Asya Pasifik bölgesinden de 3 bölgenin ilgisini çekmiş. Asya Pasifik bölgesi de adacıklarıyla meşhur. O tip bölgelerde yani amfibik harekatların yoğun olacağı Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerde yoğun bir şekilde ilgi çekiyor.

İhracat potansiyeli de olacak

Hem yeni ihtiyaçları sağlayabilecek olması hem uygun fiyatı hem de FNSS'in bölgedeki ülkelerde yoğun bir şekilde servis ağı var (Malezya ve Endonezya'da). Türk Ordusu envantere almaya başladıktan sonra gelecekte ihracat potansiyeli de olacaktır.

Böylesi ilk kez envantere girecek

TCG Anadolu operasyon, harekat veya tatbikat yapacağı zaman ZAHA'lar oraya yüklenecektir. Onun haricinde karadaki konuşlandırma bölgesinde yer alacaklardır. Bu tip şeyler amfibi piyadelerimiz için gerekliydi. Bu amfibi piyadelerimize büyük bir hareketlilik kazandıracaktır. Hem denizde hem karada gidebilen amfibik araçları olduğu için ve yüksek sayıda da personel taşıyabildiği için 3 tipte toplam 27 adet sipariş verildi. Gerekli olan tüm tiplerde hem deniz hem karada harekat gücünü destekleyip büyük bir güç çarpanı oluşturacaktır amfibi piyadeler için. İlk defa bu tip ileri teknolojili bir şey envanterimize girmiş olacak. Bizde de amfibi piyadelerimiz büyük bir güç büyük bir kabiliyet kazanmış olacaktır.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın özellikleri

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekât konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak FNSS tarafından tasarlanmıştır.

ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır. Harekâtın çıkarma safhasında, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır.

Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA'ya, denizde 7 knot azami sürat ile yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Karada maksimum 70 km/s hıza ulaşan, %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir.

ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir.

Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı ve Mayın Geçit Açma Aracı olmak üzere dört değişik konfigürasyona sahiptir.