Uzman isim 'Zaman yaklaşıyor' diyerek duyurdu: 500 TL üzeri...

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 485,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 484,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.819 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yön arayışını sürdürdüğünü bildirdi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Zew beklenti endeksleri ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

"500TL üzeri fiyatların görüleceği zamanlar yaklaşıyor"

Geçtiğimiz hafta sonunda gelen verilerde ABD’de tarafında istihdam artışında hız kesilmesi ve haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolar endeksinin gerilemesi etkisiyle hafta kapanışındaki işlem gününde 1834 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın, haftanın ikinci işlem gününde 1818 dolar seviyesine geri çekilme yaşadı.

Hafta içerisinde ise piyasaların odağında olan konu, Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı sonrasında Başkan Lagarde tarafından varlık alım programının ilerleyişine dair verilecek mesajlar olacak. Buna ilaveten Euro Bölgesi’nden de Almanya, Fransa, İtalya, İspanya’dan da akacak veriler önemli olacak zira bu verilerin kuvvetli gelmesi euro/dolar paritesini 1.19 seviyelerinde izlemesine yol açabilir.



Bu gelişmeler ışığında ons altın tarafında ana yükseliş trendinin başladığına dair kanaat getirebilmemiz için 1818 doların altına bir düşüş olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Her ne kadar 1815 dolar seviyesi gün içinde görülmüş olsa da ana destek 1818 dolar seviyesi olarak varlığını koruyor çünkü bu seviyeye toparlanmalar görüyoruz.

1818 doların üzerinde ilerleme kaydetmesi halinde ons altın 1826 dolar direncini aşmayı ara ara zorlayacaktır diye düşünüyorum. Bu direnci aşarak kalıcılık sağlaması halinde 1838 dolar seviyesine doğru bir hareket gündeme gelebilir.

Geçen haftalarda gram altında ise, önemli alım fırsatları olabileceğini ancak zaman içerisinde bu fırsatların kaybolacağını tahmin ettiğimden bahsetmiştim. Geçen hafta kapanışında 490TL ile son 1 aydaki en yüksek ikinci gün içi fiyatını gören gram altında dolar/TL kurundaki olası yukarı hareketler sonucunda 500TL üzeri fiyatların görüleceği zamanlar yaklaşıyor diye düşünüyorum.

Ons altında bahsettiğim 1818 dolar seviyesinin altına inilmediği müddetçe eğer dolar/TL kurunda 8.32TL üzeri hareketler söz konusu olursa gram altın tarafında 500TL üzeri fiyat denemeleri de görülebilir. Ancak pazar akşamı açıklanan Orta Vadeli Plan tahminlerinin piyasalara olumlu bir etki yaptığını ve dolar/TL hareketini yatayda tuttuğunu görüyoruz. Dolar/TL kurundaki bu hareketin hafta boyu devamı halinde gram altın trendi bu hafta 500TL altındaki seviyelerde kalabilir diye düşünüyorum.