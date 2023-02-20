Uzman isim uyardı: O bölgenin yapılarına girmeyin! Artçı depremler harekete geçti, devam edebilir

Türkiye depremin yaralarını sarmak için günlerdir mücadele ederken, Hatay'dan yeni deprem haberi geldi. Merkez üssü Hatay Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanırken, İskendurun Devlet Hastanesinde tedbiren tahliye işlemi yapıldı. İTÜ Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı niteliğinde açıklama geldi.

HATAY'DA YARALI EVLERE GİRMEYİN

İlk olarak yaşanan depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Sanki büyük artçı depremler 'Arama-Kurtarma Çalışmaları bitsin' diye bekler gibi biraz önce Samandağı 7 km derinde M6,4 oldu. Yıkılmayan yapıları da yıktı. Artçı depremler bu boyutta en az 4 ay sürecek. Yaralı evlere girmeyin." çağrısında bulundu.

DOĞU ANADOLU İLE ÖLÜ DENİZ KIRIKLARI KUDURDU

Palu- Bingöl arasında da gerilme olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Dikkatimizi Hatay’a çevrilmişken, DAK’ın kuzeyinde Elazığ-Palu ile Bingöl’de M5’e varan depremler, Pala-Bingöl arasının gerilmekte olduğunu gösteriyor. Hatay’daki M6,4 ile M5,8’lık depremlerin her ikisi de Ölü Deniz kırığı üzerinde oluştu. gunebakis'a aktardığı haberde: Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu. Herkes kontainer evler ile arabalarında, çadırlarda yatsın. Bu tür artçı depremler ne yazık ki olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

ANTAKYA FAYI KIRILDI MI?

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, "Antakya fayı, Antakya'dan Güneybatı yönünden Kıbrıs'a uzanan bir fay hattı. 6.7 büyüklüğünde deprem üretebileceği değerlendiriliyor. Antakya fayını bağımsız düşündüğümüzde 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip. Bu depremi şöyle değerlendirmek lazım: O bölgede hasar yaratma olasılığı çok çok yüksek. O bölgenin yapı stoku açısından durumu çok parlak değil. Bu deprem neticesinde yeni yıkıntılarla da karşılaşabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.