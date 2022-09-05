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Gündem Uzman isim uyardı: Fay hattı kıpır kıpır!
Gündem

Uzman isim uyardı: Fay hattı kıpır kıpır!

Son zamanlarda Muğla'da yaşanan depremlerin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür Ege’nin güneyindeki fay bölgelerindeki harekete dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 23:32:00 -
Uzman isim uyardı: Fay hattı kıpır kıpır!

Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür Ege’nin güneyindeki fay bölgelerindeki harekete dikkat çekti ve yaptığı paylaşımla ‘Muğla’nın güneyi kıpır kıpır’ uyarısında bulundu.

Görür’ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle”

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