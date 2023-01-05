Uzman isim uyardı! Elektronik sigara kullananlar dikkat

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının bırakılmasını kolaylaştırdığı iddiasıyla piyasaya sürülen elektronik sigaraların, anlatıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği ve Amerikan Klinik Onkoloji Derneği tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen çalışmada, elektronik sigaraların nikotin bağımlılığına neden olabileceği ve var olan bağımlılığı artırabileceği ortaya konuldu.

"Sigara bırakmaya yardımcı değil"

Çalışmanın detayları hakkında bilgi veren Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Kanser gelişiminde temel nedenler olan enflamasyon ve DNA hasarı ile elektronik sigara kullanımının ilişkilendirilmiş olması son derece önemli. Yanıcı olmadığı için kansere neden olmadığı düşüncesi ile kullanımı kritik seviyeye yükselen e-sigaraların farklı zararları bulunduğu yönünde önemli bilgiler elde edilmiş durumda. Nikotin bağımlılığını artırabileceği, kan basıncını yükseltebileceği, beyin gelişimini etkileyebileceği ve bağışıklık sistemini baskılayabileceği kabul ediliyor. Ergenlik dönemindeki bireylerde ve daha önce hiç sigara içmeyen kişilerde e-sigara kullanımının artması ile tüm bu verilerin önemi daha da fazlalaşıyor. Üstelik sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu yönündeki söylemler de gerçeği yansıtmıyor. Nitekim istatistikler sigara içen kişilerin hem sigara içmeye devam ettiğine hem de e-sigara kullanmaya başladığına işaret ediyor” dedi.

Elektronik sigara kanser riskini artırabilir

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde e-sigara kullanımı ve kanser riski arasında önemli bağlantıların bulunduğunun ortaya çıkarıldığını belirten Dr. Merda Erdemir Işık, “Elektronik sigaralarda dört sınıfa ayrılabilen kanserojen maddeler bulunduğunu ve bu kanserojenlerden bazılarının tütüne özgü olduğunu biliyoruz. Hiç tütün kullanmayan ve elektronik sigara alışkanlığına sahip bireylerden alınan tükürük ve idrar örnekleri incelendiğinde, elektronik sigara içenlerde kansere neden olan daha çok etken maddeye rastlandığı yönünde veriler elde edilmiştir. E-sigara içenlerde rastlanan kanserojen miktarı tütün veya hem tütün hem de e-sigara kullanan kişilere oranla daha az olsa da uzun vadede elektronik sigara kullanımının kanser riskini artıracağı kabul edilmektedir. Uzun dönemde artan kanser riski e-sigara kullanımının tek etkisi değil. Bu noktada EVALİ hakkında da bilgi sahibi olunması önemli. E-sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı olarak tanımlanan kısaca EVALİ; nefes darlığı, kalp ritminde artış, baş ağrısı gibi farklı semptomlara neden olabiliyor. EVALİ teşhisi konan kişilerin akciğerlerinden alınan sıvıda vitamin E asetat maddesi tespit edildi. Bu madde E-sigara kullanmayan kişilerde bulunmuyor” diye konuştu.

E-sigara kullanımının önemli bir yan etkisinin gençleri sigara kullanımına teşvik etmesi olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Dünya genelinde e-sigara kullanıcılarının sayısı ve bu alışkanlığın başladığı yaşlar ile ilgili verilerin dikkate alınması gerekiyor. Henüz uzun vadeli etkilerini kesin olarak bilemesek de şimdiden e-sigara kullanımının potansiyel zararları hakkında önemli bilgilere sahibiz. Zararlı olmadığı yönünde genel bir algı bulunması, e-sigara ile mücadelede büyük bir engel teşkil ediyor” dedi.