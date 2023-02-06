Uzman isim son durumu paylaştı! İşte deprem bölgesinde, deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak?

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle söz konusu bölgede hava durumu da oldukça merak ediliyor. AFAD ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesi hava durumu, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle son durum merak konusu. Meteorolojiden deprem illeride dahil olmak üzere 54 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Kar ve fırtına uyarısı ile vatandaşların önlem alması için uzmanlar uyarıyor. Peki, deprem bölgesi illerinde hava durumu nasıl? Binlerce vatandaşımızın etkilendiği deprem bölgesindeki son hava durumu bilgilerini bir araya getirdik!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

7 ŞUBAT DEPREM İLLERİ HAVA DURUMU

Adıyaman: kuvvetli kky ve kar 4C.

Kilis: kar 7C.

Osmaniye: kuvvetli yağmur 12C.

Diyarbakır: yağmur kky 9C.

Gaziantep: kuvvetli KKY ve kar 6C.



Adana: kuvvetli yağmur 11C.

Mardin: kky ve kar 7C.

Hatay: yağmur 11 C.

Şanlıurfa: kky ve kar 7 C.

Malatya: yoğun kar 1C.

Kahramanmaraş: yoğun kar 3C

Adana: kuvvetli yağmur 11C.

Mardin: kky ve kar 7C.

Hatay: yağmur 11 C.

Şanlıurfa: kky ve kar 7 C.

Malatya: yoğun kar 1C.

Kahramanmaraş: yoğun kar 3C

DEPREM BÖLGESİ KAR UYARISI ŞÖYLE;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den deprem bölgesi hava durumu için sarı ve turuncu alarm ve kar uyarısı yapıldı. Bugün Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce illeri için toplan 54 kentte sarı ile turuncu alarmla kar ve fırtına uyarısı yapıldı.