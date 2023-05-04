Uzman isim korkunç rakamı paylaştı! Türkiye'de 1 milyon 300 bin taşıyıcısı var

Akdeniz çevresindeki ülkelerde sık görülmesi nedeniyle ‘’Akdeniz anemisi’’ ve ‘’Akdeniz kansızlığı’’ olarak bilinen Talasemi en temel anlatımla, ağır derecede kansızlığın görülebildiği bir hastalık ve genetik faktörlerle kuşaktan kuşağa geçebiliyor. Bristol Myers Squibb (BMS) Türkiye Medikal Direktörü Uzm.Dr. Devrim Emel Alıcı, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin beta talasemi taşıyıcısı, 4500 civarı talasemi hastası bulunduğunu açıklıyor ve ‘’Taşıyıcı bireyler semptom göstermese bile, başka bir taşıyıcı ile çocuk sahibi olduklarında çocukları beta talasemi hastası olarak doğabiliyor. Hastalığın yayılımını engellemek için kişilerin beta talasemi testleri yaptırıp taşıyıcı olup olmadıklarını öğrenmeleri büyük önem taşıyor’’ ifadelerini kullandı.



Talasemi hastaları tedavi süreçleri boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor Kırmızı kan hücreleri (hemoglobin) dokular için gerekli olan oksijeni taşıdığından dolayı, kanda yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresinin bulunmadığı durumlarda hücrelere oksijen taşınmasında aksaklıklar meydana gelmekte ve kansızlık tablosu ortaya çıkmaktadır. Bu tabloda genellikle kişi yorgun ve halsiz hissedebilir ve nefes darlığı gibi durumlar oluşabilir. Hastalığın tedavisi ise, hastaların hayat boyu kan takviyesi almaları ya da kemik iliği nakli ile mümkün oluyor. Ancak günümüzde hastalar bu tedavi yöntemleriyle ilgili ciddi problemlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

Düzenli olarak kan transfüzyonuna ihtiyaç duyan talasemi hastaları, kan bulma konusunda sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Bristol Myers Squibb (BMS) Türkiye Medikal Direktörü Uzm.Dr. Devrim Emel Alıcı, ‘’Ülkemizde bugüne kadar yürütülen kan bağışı ile ilgili projeler acil kan ihtiyacına odaklansa da kan bağışı oranları ne yazık ki düşük seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle, kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve kan bağışı oranlarını artırmak kritik bir öneme sahip.’’ diyerek kan bağışı konusuna dikkat çekti.

Dünya Talasemi Günü, talasemi hastalığı ve hastaların yaşadığı zorluklar hakkında farkındalığı artırmak ve kan bağışının stratejik önemine vurgu yapmak için önemli bir fırsat. Düzenli kan tranfüzyonları sayesinde talasemi hastalarının sağlıklı bir hayat sürdürmeleri mümkün. Bu nedenle kan bağışı yapan her bireyin bir hayatı kurtarabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu farkındalık gününde yapılan küçük bir dokunuş talasemi hastaları için büyük bir fark yaratabilir.

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