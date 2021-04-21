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Ekonomi Uzman isim ‘gelecek hafta’ diyerek duyurdu! Altın ile ilgili bomba detay
Ekonomi

Uzman isim ‘gelecek hafta’ diyerek duyurdu! Altın ile ilgili bomba detay

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ile ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:47:00 -
Uzman isim ‘gelecek hafta’ diyerek duyurdu! Altın ile ilgili bomba detay

Altın ve dolar grafiğini inceleyen Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, Twitter’da açıklamalarda bulundu.

Altın ile ilgili detaya değinen Şatıroğlu, gelecek haftayı işaret etti. Altının önünün açılacağını belirten Şatıroğlu şu ifadeleri kullandı:

Yurtdışı borsalarda yaşanan düzeltme zaten zayıf olan borsamızı olumsuz etkiledi. Ancak buralardan artık yukarı yönlü bir hareket olmasını en azından tepki yükselişi gelmesini beklerim. Temel olarak zaten birçok hisse ve özellikle bankalar çok ucuz.

#BIST100 için 1345 desteği önemli. Burasının tutabileceğini düşünüyorum. ABD 10 yıllıklardaki düşüş ve Fed açıklamaları yatırım ortamı için pozitif. Dünyadaki düşüşler geçici bir düzeltme sadece.

#XAUUSD altın yeniden düşen kanalın üstünü zorluyor. Burasının geçilmesiyle videoda anlattığım gibi altının önü açılmış olacak. Ancak önemli bir direnç ve teknik olarak da Ichimoku içinde olduğundan belki yukarıya kırması gelecek haftaya kalabilir.

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