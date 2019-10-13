0553 313 94 23

Uzman isim 'garantör Rusya' dedi ve açıkladı: Bölgede bir çatışma...

Lübnanlı Stratejist Enis Nakkaş, terör örgütü YPG'nin Esed ile anlaşmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 23:30
Uzman isim 'garantör Rusya' dedi ve açıkladı: Bölgede bir çatışma...

Lübnanlı Stratejist Enis Nakkaş, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası büyük bir yenilgiye uğrayan terör örgütü YPG'nin Esed rejiminden yardım istemesini yorumladı.

Enis Nakkaş, katıldığı bir canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Suriye Demokratik Güçleri, bu açıklamasıyla, Suriye'nin korunmasında Esed rejimine destek gücü olduğunu deklare etti. Şam kabul etti ve sınıra gitti. Garantör Rusya. Bu nedenle Türkiye ile çatışma olmayacak" dedi.

"ABD Irak'tan da çekilecek"

ABD'nin çekilme hamlesinin bölgeyi Rusya'ya bırakma anlamına geldiğini söyleyen Nakkaş, "ABD bu bölgeyi Rusya'ya bıraktı. Bir soru daha var. Bu çekilmenin ardından ne gelecek? ABD Irak'tan da çekilecek" dedi.

Yasin Aktay, Esed'i uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hareket ettiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Esed rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 23:30
  1. ABD
  2. Esed
  3. Ypg

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar45 dk önce
    ya bu adamların tek derdi türkiyeyi kedi köpek gibi oynatmak. ama ne demiş yetkili. valla farketmez ağababanız da gelse tekmeyi yer k.çına demiş. ne lan şimdi mi aklınıza geldi sınır... yürüyün cehenneme....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu
  1. Tunus'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu
  2. Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait..
  3. CHP'li belediyeden büyük skandal! 'Vur..
  4. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi..
  5. Uzman isim 'garantör Rusya' dedi ve..
  6. Birbirlerine düştüler! Teröristbaşı..
  7. Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay:..
  8. İstanbul Din Görevlileri Derneği'nden..
  9. PKK/YPG'li alçaklar Muhammed bebeği..
  10. Barış Harekatı sonrası harekete..
  11. Basın mensuplarına kritik uyarı
  12. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Mustafa..
  13. Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa..
  14. Esed'in harekete geçtiği yönündeki..
  15. Teröristbaşı Murat Karayılan'dan ABD..
  16. Trump'tan Suriye açıklaması
  17. Kıbrıslı öğretmenlerden "Barış Pınarı..
  18. En yetkili isimden flaş Türkiye kararı
  19. Katil Esed'in haber ajansı duyurdu:..
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye..
  21. Bakanlık paylaştı! İşte öldürülen..
  22. Barış Pınarı Harekatı’nda teslim olan..
  23. Japon iş kadınından Müslüman Türklere..
  24. 53 okulda eğitime 3 gün ara!
  25. Cübbeli Ahmet Hoca çok sert çıktı:..
  26. 'Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin..
  27. Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
  28. Teslim olup terör örgütünün gerçek..
  29. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan..
  30. Başkan Erdoğan'dan Mustafa Akıncı'ya..
Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın
Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
Azerbaycan'dan mesaj var!
Azerbaycan'dan mesaj var!
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik
Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik
Suudi Arabistan'a ait uçak düşürüldü! Saldırıyı onlar üstlendi
Suudi Arabistan'a ait uçak düşürüldü! Saldırıyı onlar üstlendi