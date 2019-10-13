Uzman isim 'garantör Rusya' dedi ve açıkladı: Bölgede bir çatışma...

Lübnanlı Stratejist Enis Nakkaş, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası büyük bir yenilgiye uğrayan terör örgütü YPG'nin Esed rejiminden yardım istemesini yorumladı.

Enis Nakkaş, katıldığı bir canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Suriye Demokratik Güçleri, bu açıklamasıyla, Suriye'nin korunmasında Esed rejimine destek gücü olduğunu deklare etti. Şam kabul etti ve sınıra gitti. Garantör Rusya. Bu nedenle Türkiye ile çatışma olmayacak" dedi.

"ABD Irak'tan da çekilecek"

ABD'nin çekilme hamlesinin bölgeyi Rusya'ya bırakma anlamına geldiğini söyleyen Nakkaş, "ABD bu bölgeyi Rusya'ya bıraktı. Bir soru daha var. Bu çekilmenin ardından ne gelecek? ABD Irak'tan da çekilecek" dedi.

Yasin Aktay, Esed'i uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hareket ettiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Esed rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" demişti.