  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Uzman isim deprem sonrası 'kaygılanıyoruz' deyip uyardı: Evlere girmeyin

Manisa'da meydana gelen 5.5'lik deprem sonrası uyarılarda bulunan deprem uzmanı Şükrü Ersoy, vatandaşlara evlere girmeme uyarısı yaptı. Ersoy, "İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:04:00 -
Uzman isim deprem sonrası 'kaygılanıyoruz' deyip uyardı: Evlere girmeyin

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5,5 olarak kaydedildi. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy, depremin akabinde katıldığı canlı yayında vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ersoy, evlere girmenin riskli olabileceğini belirtti.

Manisa'da meydana gelen; İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa'da da hissedilen depremle ilgili olarak deprem uzmanı Şükrü Ersoy, "5,5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor." açıklamasında bulundu.

"İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var"

Ersoy ayrıca "İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var. Yetkilerinin açıklamalarını dinlemekte fayda var. Hasarlı evleri uzmanlara göstermeden girmemeliler" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

bu depremin çıkış noktası 1-yunanistan.2-iran 7.8 bulur bu bölgelerde
  • Yanıtla

hakan

bu depremin çıkış noktası 1-yunanistan.2-iran 7.8 bulur bu bölgelerde
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı