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Sağlık Uzman isim canlı yayında açıkladı: Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız
Sağlık

Uzman isim canlı yayında açıkladı: Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız

Prof. Dr. İsmail Cinel, katıldığı canlı yayında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 20 kişiden 19'nun aşısız olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 00:14:00 -
Uzman isim canlı yayında açıkladı: Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız

Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, NTV'ye konuştu.

Dördüncü dalganın aşısızları vuracağını belirten Cinel, "Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş artış görüyoruz. Elimizdeki hastaların da aşılı olmadığını görüyoruz" dedi.

İkinci dozdan 15 gün sonra vücudun bağışıklık geliştirdiğini hatırlatan Cinel, "Bir tane aşılıyı kontrol ediyorsunuz o ikinci dozunu olmuş ancak ikinci dozdan iki gün sonra hastalığa yakalanmış. İkinci aşıdan 15 gün sonra bağışıklık gelişiyor. Aşıya karşı 'ben sonra olurum' deme lüksünüz yok. Sırası gelenlerin mutlaka üçüncü doz aşılarını olması gerekiyor" diye konuştu.

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