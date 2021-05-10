Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları, hem ons tarafında hem de gram tarafında Mart ayının ardından yükselişe geçti. Küresel Covid-19 vaka sayıları, mutasyon, parasal genişlemenin süreceği beklentisi, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve açıklanan-açıklanması beklenen dev mali destek paketlerinin etkisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Yurt içinde gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar/TL'deki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, yatırımcılar için kritik gram altın ve ons altın değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulunan Paksoy, "Ons altın en sonunda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Altın için yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Nitekim 1800 dolar bandını kırdı. Şimdi ons altında hareketin devamı için 1875-1900 dolar seviyesi geçilirse, hareket 2000 üzerine hareket olabilir" dedi.

"Ons 2000 dolar üzerinde tarihi zirvesini aşabilir"

Ons altın Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesiyle tarihi zirvesini yapmıştı. 1800-1750 destek seviyesi kırılırsa, 1670 bandına yönelme olabileceğe dikkat çeken Paksoy, "Ons altın eğer 1970 doları geçerse 2000 dolarda durmaz. Önce 2050-2080'ler ve devamında hareket aşabilir" dedi.

Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, "Biri aşağı gelse de diğer yukarı çıktığından dengelenme oluyor. Kısa vadeli alım-satım stratejisine göre 'gram altın için 400 TL civarında alım, 450-500 e çıktıkça satım' olduğunu söyledik" dedi.

"Piyasalarda bu kadar risk varken altın talebi artabilir"

Gram altında 500 TL ve üzerinde maliyetli olanların varlığına dikkat çeken uzman isim, "Gram altın 100 TL olduğundan beri hareketine devam ederken hep altın dedik. Hala da altın diyoruz. Çünkü bu kadar risk varken, riskten korunma aracı olarak altın öne çıkıyor" dedi.

"Kripto paraların kaderi regülasyonlardan sonra belli olur"

Kripto paralara da dikkat çeken Paksoy, "Yeni tartışmalar var. Kripto para olur olmaz göreceğiz onu. Regülasyonlardan sonra belli olur. Ne kadarı kalıyor ne kadarı kalmıyor. Benim için altın bu kadar yıllık dünya tarihinin en önemli enstrümanı" dedi.

"Gram altın fiyatları orta-uzun vadede 600 TL'yi aşabilir"

490-515 TL seviyelerinin gram altın için muhtemel kısa vadeli satış yerleri olduğunu ifade eden uzman isim, "Ancak benim orta ve uzun vadede hedeflerim 575-600'lere hatta üzerine kadar taşabilen bir grafik olacağı bize gösteriyor. Demek ki altın fiyatları için geri çekilmeler alım fırsatı" dedi.