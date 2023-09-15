Uzman isim beklentisini açıkladı! Eris virüsü geldi peki kapanma gelir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda koronavirüsün varyantı Eris virüsünün Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, mesajında endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra koronavirüs sebebiyle yeniden kapanma dahil birçok tedbirin gündeme geleceği iddia edildi.

'Gripten farkı olmayan...'

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu da Eris varyantına ilişkin endişeye kapılcak bir durum olmadığını ifade etti.

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Doç. Dr. Yapıcıoğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Eris varyantının grip kadar bile tehlikeli olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Gripten farkı olmayan, belki o kadar bile tehlikeli olmayan bir Kovid-19 varyantı, Eris , üstelik neredeyse herkes artık bağışık, ülkemizde 9 kişide görülmüş, tekrar kapanma vs. beklemiyorum. Arkanıza yaslanın sorun yok...