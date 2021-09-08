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Ekonomi Uzman isim 'altıncılar dikkat' diyerek tarih verdi: Yeni bir dalga geliyor
Ekonomi

Uzman isim 'altıncılar dikkat' diyerek tarih verdi: Yeni bir dalga geliyor

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ediyor. Ekonomist Beste Uyanık, altındaki değişim için 20-25 günlük bir süre olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:31:00 -
Uzman isim 'altıncılar dikkat' diyerek tarih verdi: Yeni bir dalga geliyor

Gram altın fiyatları 490'a dayandı. Ons altın ise 1800 doların altına geriledi. Gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor.

Yukarı yönlü hareket için biraz karamsar yorumlar geliyor.

Ekonomist Beste Uyanık, altındaki yükselişin koronavirüse bağlı olduğunu kaydetti.

Youtube kanalı üzerinden 'Altıncılar dikkat' başlığı ile yorumlarda bulunan Beste Uyanık, "Dolar 8.27 üzerinden alım fırsatı veriyor. Altın 1770’lere kadar düşecektim, demiştim. İngiliz varyantı, delta ve mu varyantı bize bir dalganın daha geleceğini gösteriyor. Aşıların bir an önce artması gerekiyor. Mesela Florida’da aşı karşıtlığı var. Bu koronavirüsü biraz daha arttırabilir. Varyant işi yeniden gündeme gelirse altın yine 1850 seviyelerine tırmanabilir. Ama bu 20-25 günlük bir olay. Şimdi insanlar büyük kentlere yeniden dönüyor. Okullar açıldı. Bunlar bize 10-11 gün sonra dönecek. Böyle olunca altına farklı bakmak gerekiyor. 20-25 günlük beklemeden sonra gram altın biraz düşebilir. Ons altın darbe yediği için gram altına çok yansımıyor. Ekim-Kasım önemli. Dikkat edilmesi gerekiyor. Yani genel olarak sakin olun ve sabırlı olun" ifadelerini kullandı.

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