Uzman isim açıkladı: Türkiye Ukrayna'dan Antonov An-178 uçaklarını alacak mı?

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Türkiye ve Ukrayna arasında Bayraktar TB-2 İHA'ların ihracatı ile savunma alanında derinleşen işbirliği yeni bir boyuta ulaştı. Son günlerde Ukraynalı Antonov üretimi An-178 tipi askeri kargo uçaklarının Türkiye tarafından satın alınacağı iddia edilmişti.

Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı videoda bu iddialara cevap verdi.

Ukrayna ile Türkiye havacılık alanında ortak olabilir mi?

Antonov'un tarihi geçmişinden bahseden Özbek, firmanın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ayakta kalabilen nadir şirketlerden biri olduğunu söyledi.

Antonov'un Brezilyalı ve Kanadalı şirketler nedeniyle dünyada pazar şansı bulamadığını aktaran Özbek, An-178 uçağının İstanbul TEKNOFEST fuarında sergilenerek Türkiye pazarına tanıtıldığını ifade etti.

"Antonov'un Türkiye ve Ukrayna arasındaki iyi ilişkiler doğrultusunda ciddi bir yaklaşımı ve pazarlama faaliyeti var." diyen Özbek, Ukrayna'nın Türkiye'den ihraç ettiği Bayraktar TB-2 İHA'lardan çok memnun kaldığını ve 2. bir İHA paketi alımı daha yapabileceğini dile getirdi.

"Türkiye açısından doğru bir yatırım değil"

Askeri havacılık işlerinde her şeyin karşılıklı olduğunu kaydeden Özbek, "Ukrayna Bayraktar TB-2'ler karşılığında Türkiye'ye An 178'leri teklif etti. Ancak henüz Türk Hava Kuvvetleri için Antonov 178 alımı gündemde değil" diye konuştu.

Antonov An-178'in teknik özelliklerinden bahseden Özbek, uçağın Türkiye'ye göre pek uygun olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Batılı sistemleri kullandığını An-178'in ise "Doğu Bloğu" bir yapıda olduğunu söyleyen Özbek, sistemin ciddi manada farklılıklar gösterdiğini belirtti.

Uçağın Türkiye açısından avantajlarından ve dezavantajlarından bahseden Özbek, "Türk Hava Kuvvetleri Batı ve NATO yapısına göre organizasyonunu tamamlamış bir kuvvet. Bu uçakla birlikte yeni bir bakım yetkisi alınması yeni bir yedek parça stoğu kurulması ve yeni bir eğitim programı oluşturulması gerekecek. Bunlar ciddi bir dezenvataj. Ayrıca Doğu Bloğu mantığıyla yapılmış bir projeyi tekrardan Batı yapısına çevirmek daha fazla çalışma ve maliyet getiriyor." dedi.

Antovov'un ticari olarak başarısız olduğunu ve pazar şansı bulamadığını hatırlatan Özbek, "Antonov Türkiye açısından doğru bir yatırım gibi gözükmüyor. Peki ne yapılabilir? Türkiye ve Ukrayna beraber bir projeye girebilir. Ancak burada önemli olan iki ülkenin mühendislik kapasitelerinin beraber ortaya konulması. İki tarafta çalışarak Batılı sistemlere sahip yeni bir uçak oluşturabilir. Ancak böyle bir proje için Ukrayna'nın pek verecek parası olduğunu zannetmiyorum." diye konuştu.